Con el apoyo de todos podemos tener un mejor lugar para vivir: Kihuen

Rubén Kihuen es un candidato postulado para el Concejo de la Ciudad de Las Vegas. Ha sido funcionario público por los últimos 12 años, ha representado a las personas de Huntridge y el Este de Las Vegas como asambleísta, senador del estado y congresista de los Estados Unidos.

En plática con El Mundo, Kihuen explicó porqué busca este puesto. “La motivación para postularme es utilizar mi vasta experiencia para brindar servicios desesperadamente necesarios a nuestra comunidad. Mi campaña se enfoca en los problemas que más aquejan a las personas de mi vecindario.

El Este de Las Vegas es sin dudas un vecindario de clase trabajadora que incluye el área histórica de Huntridge y el centro de la ciudad, que experimentan un renacimiento, sin embargo se ha visto un descenso constante en las condiciones que hacen de una comunidad un hogar.

“Cuando hablo con la gente de la comunidad, me dicen que no se sienten seguras en su vecindario debido al incremento del crimen. La negligencia y falta de infraestructura moderna y confiable tiene un gran impacto negativo en el valor de las propiedades; las calles están invadidas con campamentos de indigentes y edificios abandonados. Merecemos un representante que escuche nuestras inquietudes y solucione los problemas que afectan a la comunidad”.

El distrito se conforma de personas como Rubén Kihuen y su familia, trabajadores de la unión, “DREAMers” y personas que han inmigrado de otros países buscando una mejor forma de vida. Estos grupos son los menos representados en Las Vegas y Kihuen espera con su voto, ser el concejal que devuelva la voz a la gente del Este de Las Vegas.

Él ha pasado por las mismas dificultades que muchas personas en la comunidad. “He vivido la mayor parte de mi vida adulta en este distrito. He estado desempleado por extensos periodos de tiempo y he trabajado por el salario mínimo cuando eso era todo lo que estaba disponible.

“Nunca olvidaré como me sentí el día cuando al volver a casa y descubrir que los ladrones habían destrozado mi casa… dos veces. Los criminales me robaron a punta de pistola en mi propio estacionamiento. Entiendo los desafios que enfrentan las personas y me comprometo a crear soluciones.

“A medida que paso tiempo en la comunidad veo los callejones donde se acumula la basura y los edificios donde se refugian los desamparados. Las Vegas ha gastado millones en proyectos de mejoras en el centro de la ciudad, que incluyen casinos, bares, mientras que los negocios en nuestro vecindario cierran, las oportunidad de trabajo son escasas y las tiendas de comestibles son pocas y distantes. El Este de Las Vegas merece la misma atención que reciben las áreas más ricas”, argumenta.

Kihuen entiende que el problema creciente de las personas indigentes debe ser resuelto.

“Las Vegas, dice, gasta tres veces más dinero en servicios de emergencia para los indigentes de las calles que lo que gasta en asistencia y vivienda para estas personas.

“Hay formas comprobadas de terminar con el problema de las personas sin hogar y limpiar nuestras calles, precisa; trabajaré para aumentar la oferta de vivienda asequible y la disponibilidad de empleos con salario digno que ofrezcan seguro y beneficios de retiro para sus trabajadores.

“También trabajaré para ofrecer apoyo a los hogares de bajo ingreso, que necesitan cuidado infantil y asistencia de transporte para poder mantener sus empleos”, manifiesta.

El conocido candidato reconoce que nuestro sistema educativo necesita ser mejorado dramáticamente. Como legislador fue autor de la concesión de oportunidad ‘Silver State’, la primera concesión basada en la necesidad de Nevada que ha proporcionado asitencia para colegiaturas a más de 10 mil estudiantes de bajos ingresos.

Él apoya la iniciativa ‘Strong schools’ y programas como ‘Safekey’ que ofrecen oportunidades de aprendizaje más allá después del timbre de la escuela, así como el apoyo que ha brindado al programa ‘Ignite’ el cual ofrece asistencia financiera para los costos de cuidado después de la escuela. Lo que denota que su preocupación por los jóvenes de nuestra comunidad va más allá de las horas de clase.

“Hay vecindarios que no tienen banquetas, por lo que los niños camino a la escuela se ven obligados a caminar por la calle para evitar las malas hierbas y basura; los cruces de peatones en nuestros vecindarios están descoloridos y deben pintarse con pintura reflectante de seguridad. Necesitamos mejorar los señalamientos viales que protegen a nuestros niños y otros peatones mientras se dirigen a la escuela o trabajo”, destaca.

Para Rubén Kihuen, el haber crecido y estudiado en escuelas del Este de Las Vegas, le ha permitido constatar cómo los jóvenes han sufrido la falta de mentores confiables.

“Con tantas familias que dependen de múltiples ingresos para poder subsistir, hay menos tiempo para que los padres pasen con sus hijos; como concejal de la ciudad de Las Vegas, afirma, trabajaré para mejorar la calidad y la cantidad de tiempo que las familias pasan juntas.

“Quiero guiar a nuestros jóvenes, ayudarlos a evitar los mismos errores que he cometido, enseñándoles la forma correcta de comportarse para que no aprendan lecciones de vida en las calles”, remarca.

Después de una larga conversación sobre sus experiencias mientras él hace campaña por los vecindarios, concluye: “Estos son los temas de los que me habla la gente cuando la visito; les digo que solo puedo solucionar los problemas si salen y votan por mí.

“Todos en nuestra comunidad merecen lo mejor que Las Vegas tiene para ofrecer. ¡Sepan que con el apoyo de todos, mejoraremos el Este de Las Vegas!”.