Con Escaramuza Charra... Posada navideña y tradición se dan las manos

Por Roberto PELÁEZ

La tercera edición de la Posada Ecuestre que protagoniza la Escaramuza Charra Colibríes de Nevada ya es historia, es una manera singular de promover y mantener viva las tradiciones, de transmitirlas a las nuevas generaciones.

“Roberto... otra vez nuestra posada coincidió con actividades de Literarte Foundation, y me hubiera gustado tanto estar con los escritores y que ellos fueran al evento que organizamos”, comentó la siempre amable Yudit Pinedo.

Que coincidan eventos comunitarios sin dudas ofrece dos posibilidades, la primera es que el público se ‘divida’, no confluya en el mimo lugar, de manera que por lo general no se reúnan muchas personas, de alguna manera se lastre la asistencia, y la otra es que se abre ante la gente un abanico de opciones. En el caso que nos ocupa, ojalá en el 2025 no coincidan la Posada ‘Navidad con colibríes’ y el desayuno literario.

Volviendo a lo de la Escaramuza Charra, liderada por Yudit, se trata sin dudas de una hermosa tradición, un evento que cada año gana en organización, en cantidad de personas deseosas de apreciar de cerca la música, el vestuario, los caballos, las habilidades de los jinetes... todo ello en medio de un ambiente que no es el habitual, e incluye caravana de autos, ejemplares hermosos, que denotan el amor y cuidado que se les prodiga. FELICITACIONES.

Es tan fuerte, arraigada la tradición, tan atractivo el evento, además del carisma de Yudit, su labor comunitaria, el sostenido trabajo, que consigue varios sponsors, se le suman personas deseosas de ayudar, contribuir, y eso es digno de admiración, habla de una labor encomiable dirigida a sumar. La Posada Ecuestre debe ser desde ya un orgullo de la comunidad.

Por si fuera poco, Yudit y su equipo de trabajo, las personas allegadas a ella, observan, se esmeran en corregir detalles, cambiar el horario de la actividad, tienen en cuenta las bajas temperaturas para que los asistentes no se sientan afectados por el frío. En esta oportunidad les acompañó ¡a caballo!, la concejal Nancy Brune. Ediciones anteriores han contado con la participación del senador Edgar Flores, además de los concejales Ruth García-Anderson e Isaac Barrón, bien conocidos por sus vínculos con la comunidad.

“Sigo, siempre que el horario de trabajo me lo permite, las actividades de la Escaramuza, me traen recuerdos de mi niñez y adolescencia en Zacatecas”, comentó Manuel Estrada al ofrecer sus impresiones para los lectores de este semanario.

“Me gustó mucho un evento meses atrás en que se involucró el Departamento de la Policía Metropolitana, hasta el sheriff montó a caballo, y se presentaron unos animales preciosos, bien cuidados, como debe ser”, abundó Estrada.

Sobre el caballo, en ocasiones al realizar floreos con soga, el pequeño Maximiliano Sánchez (hemos escrito sobre él en ediciones anteriores), resulta un atractivo; su hermana Yulitza también es una habilidosa jinete.

“Hizo muy bien Yudit en cambiar el evento para el domingo 8 por la mañana, el año pasado hizo mucho frío, y en el 2022 salí del Primer Encuentro de Escritores rumbo a la posada y llegué tarde, porque no me quería perder ninguna de las actividades, ahorita salí complacida, por la organización, la música de mariachis, las demostraciones, hacen las cosas con mucho amor, eso se nota”, expresó María de Lourdes Arroyo.

Aparte de todo lo que pudo presenciar, disfrutar de lo lindo, Ángela Remedios tuvo palabras de reconocimiento “para quienes se encargaron de organizar todo, los visitantes, esta es un evento familiar, se pasa bien, es muy seguro, y eso es importante, para todo lo que se haga destinado al público hay que considerar la seguridad”, advirtió.

“Estamos muy contentos, apuntó Yudit, le agradecemos a todos por su participación, la disciplina, nos vamos a sentar a analizar qué podemos hacer mejor en el 2025, es importante mantener vivas las tradiciones, eso es lo que nos une, es parte de nuestra cultura”, resaltó emocionada.