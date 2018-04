Con nutrida participación, resaltaron éxito de semana de asesoría financiera

Por Roberto PELAEZ

Berta Robledo, voluntaria de CHISPA Nevada, afirmó: nuestra comunidad necesita muchos eventos de este tipo, de asesoría financiera, para educarnos, informarnos, tener la posibilidad de preguntar, conocer, recibir diferentes folletos, y me agrada que la clausura sea con una actividad como esta, subrayó refiriéndose a la efectuada el pasado sábado 24 desde horas de la mañana hasta pasado el mediodía en la intersección de Eastern y Bonanza, animada con música y múltiples opciones.

Con el local que ocupa la entidad denominada AUTOFIN como sede principal, desde horas tempranas de la mañana aparecieron numerosos stands y la gente se acercó, pudo platicar con exponentes de CHISPA Nevada que explicaron detalles sobre la protección del medio ambiente, de la Ventanilla de salud, de Ecology Crafts, Acción, Royal Prestige y muchos otros.

La música cesó por unos minutos para que los organizadores de la Semana de Educación Financiera entregaran diplomas de reconocimiento a las personas que hicieron posible las lecciones, y a quienes de manera desinteresada apoyaron al brindar conocimiento y tiempo.

De un lado para otro caminaba Luis Aceves, de AUTOFIN, tomando fotos, preguntando a todos qué les parecía el evento, entregando folletos, mientras Dolores Derval mostraba a los visitantes las piezas de su más reciente expo de pintura.

Aproveché para hacerme un examen de la vista gratis, comentó para los lectores de El Mundo Guadalupe Castaño, me atendieron tres muchachas muy amables, me explicaron sobre lo que pudo haber provocado una pequeña lesión que tengo en la córnea, y qué debo hacer, porque me dijeron que la lesión puede ser progresiva.

Todo entusiasmo, Robledo guió a varias personas hasta el stand de CHISPA Nevada, donde sus compañeros, entre ellos su hijo Juan, explicaban lo relacionado con el medio ambiente y llamaban a la gente a contactar a sus representantes políticos para platicar de un asunto que compete a todos.

Recogí dos catálogos de zapatos de Andrea, que se caracterizan por su diseño, señaló la inquieta voluntaria, además de folletos en los que se brinda información para prevenir enfermedades de las vías respiratorias, precisó.

Pascual Torreguitar, oriundo de Uruapan, México, luego de dejar los mandados en su vehículo, fue también de los que se acercó para conocer más de la Semana Financiera y otros eventos.

Mi hermana me comentó, dijo, que en el Consulado de México junto a la Ventanilla de salud, hay unas mesas donde algunas personas de experiencia brindan información sobre finanzas, créditos, cuándo es el mejor momento para vender o refinanciar la casa, pedir un préstamo, y también hay personal que platica sobre educación... quiero saber cuándo van a organizar otra semana de asesoría financiera, destacó Torreguitar acompañado de su esposa.

Aceves, por su parte, reconoció que el evento fue un éxito, más que todo, destacó, por el trabajo organizativo, lo provechoso de la asesoría financiera, y el respaldo tanto de público como de diferentes entidades.