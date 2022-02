Concluyó etapa del programa ‘Mexicana emprende’ en el Consulado de México en LV

Por Roberto PELÁEZ

Con todo éxito finalizó la segunda etapa del Programa Consular de Emprendimiento para Mujeres, llamado ‘Mexicana emprende’, que acogió la sede diplomática y reunió a seis féminas emprendedoras que tuvieron a bien presentar y defender sus planes de negocios de forma oral y escrita delante de un panel.

Los jueces de la competencia fueron el carismático Peter Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio Latina; Saúl Ramos, Director Adjunto del Distrito de Nevada de la U.S. Small Business Administration, y Éricka Avilés, empresaria y propietaria de Éricka Avilés Consulting.

Aparte de presentar sus planes de negocios, las participantes en el evento recibieron retroalimentación de parte de los jueces acerca de la dirección que podrían tomar sus negocios, y elementos a tener muy en cuenta con el objetivo de generar mayores ganancias.

También estuvo en la actividad competitiva Julián Escutia Rodríguez, cónsul de México en Las Vegas, ferviente defensor de la educación y al ansia de superación para todos, pero en especial para las mujeres.

El experimentado diplomático destacó el valor de cada una de las féminas emprendedoras, quienes con mucho entusiasmo decidieron concursar en esta etapa, exigente por demás, además, subrayó que el hecho mismo de haber tomado parte en la competencia les concede una ventaja significativa en la aspiración de crear sus propios negocios.

Las ganadoras resultaron Aurora Rodríguez, Sheyla Flores y Sandra Bejarano, quienes recibirán una beca del Small Business Development Center de Nevada para uno de sus cursos de emprendimiento en español. Rodríguez obtuvo además ‘capital semilla’ para dar inicio a su empresa, en esta oportunidad de parte de la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas.

Las seis mujeres participantes recibieron un reconocimiento de manos del cónsul Escutia, quien las exhortó a seguir superándose y no cejar en el empeño de dar lo mejor de sí. Ellas obtendrán una membresía gratuita de la referida Cámara de Comercio Latina, al iniciar sus respectivos negocios.

En diciembre del 2021 tuvo lugar la graduación del Primer Programa Consular de Emprendimiento, que terminaron con éxito una veintena de mujeres: Sandra Bejarano, Laura Miranda, Yaneli Rojas, Yolia A. Barajas, Maritza Amparán, Cecilia Miranda, Aliss Barrazueta, Cecilia Medina, Guillermina Barajas, Sheyla N. Flores, Laura E. Figueroa, Ma. de Lourdes González, Isabel L. Escobedo, Georgina P. Ochoa, Tania Gómez, María M. Soberano, Sonia L. Mendoza, María C. Navarrete, Reyna Reyes, y Aurora Rodríguez, todas ellas dejaron sentado su interés y dedicación.

En aquella oportunidad personal del Consulado de México realizó las entrevistas a cada una de las mujeres con el objetivo de obtener más información sobre sus proyectos y compromiso con el programa, evaluar qué tanto se beneficiarían del mismo, compromiso con dicho programa, seriedad en su participación y por supuesto, la viabilidad de sus negocios.

En la edición inicial las participantes fueron atendidas por expertos del College of Southern Nevada, la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas, Nevada Department of Business and Industry y Small Business Development Center, entre otros.

Se pudo conocer que la tercera etapa del Programa iniciará próximamente, el cual incluirá mentorías individuales para cada una de las participantes, con el marcado objetivo de que obtengan más herramientas dirigidas a consolidar o iniciar sus empresas o negocios.

La segunda edición del programa ‘Mexicana emprende’ iniciará en septiembre de este año y los detalles relacionados con el mismo se darán a conocer de manera oportuna por lo que las interesadas deben estar atentas.