Concluyó Semana de Orientación participaron alumnos de Canyon Spring HS

Por Roberto PELÁEZ

Una feria educativa, seminarios, rifas, competencias y visita a universidades para sostener pláticas con los estudiantes, además de disfrutar de comida gratuita, fueron algunas de las actividades en las que se involucraron alumnos relacionados con el programa de UNLV GEAR UP Ambassadors de la Canyon Spring HS.

Las múltiples actividades, incluidas en la llamada Semana de Orientación- estuvieron dirigidas a dotar a los estudiantes de 12 grado de herramientas y conocimientos que le permitan completar sus aplicaciones para el colegio, obtener becas y prepararse para su graduación.

Los diferentes eventos fueron organizado por el staff de UNLV GEAR UP Ms. Natasha Williams y el departamento de consejería de la mencionada preparatoria, con el propósito de incentivar a los estudiantes que ya están listos para empezar su camino a la Universidad, y de paso motivar a aquellos que todavía no lo han hecho, ayudarlos a que terminen y sigan esforzándose.

La siempre activa Flor Cardona, quien funge como consejera académica de UNLV GEAR UP, comentó para los lectores de El Mundo: “este tipo de evento resulta muy importante pues los estudiantes muchas veces necesitan un poco más de apoyo y a alguien que los guía para terminar, siempre hay que motivarlos para que no decaigan en sus metas académicas y se esfuercen para concretarlas, verlas materializadas.

“Ayudar a los jóvenes, verlos empinarse en pos de metas superiores, luchar por sus sueños, reporta una gran satisfacción a quienes los atendemos, los guiamos en sus nobles aspiraciones, resaltó Cardona, y la emoción sin dudas alcanza también a los padres de esos estudiantes, todos nos contagiamos del optimismo que caracteriza a los jóvenes.

“Por otro lado, reiteró, quiero insistir en que no hay estudiantes malos, como dicen algunas personas, por experiencia puedo asegurar que solo hay malas circustancias, por eso siempre les hago saber a los alumnos que creo en ellos y que espero que se esfuerzen sin mirar atrás para lograr ser exitosos en todo lo que hacen.

“Me da gusto, prosiguió Flor Cardona, ver que ellos son receptivos, muestran interés, me ven como su segunda madre, escuchan atentamente todos mis consejos y los ponen en práctica... eso también me reconforta, significa mucho para mi que en gran medida me siento realizada al ver su entrega y dedicación, su entusiasmo”, resaltó.

Trascendió que a recientemente los estudiantes incorporados al grupo de UNLV GEAR UP Ambassadors, se tomaron la foto oficial para el anuario de la Clase 2019 de Canyon Spring High School.

Cardona, quien es incansable en la búsqueda de recursos para sus estudiantes, le entregó a cada uno de ellos playeras donadas por De Michoacán paletería, y Marlen Bolaños, quien gustosamente que se sumó a Cardona y al programa de UNLV GEAR UP del Centro de Enriquecimiento Académico y Excelencia, que apoya a la próxima generacion de estudiantes.