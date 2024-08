Concluye fructífera Semana de Derechos Laborales

Por Nuestros SERVICIOS

Después de varias jornadas calificadas de fructíferas, llega su fin este viernes 30 de agosto la llamada Semana de Derechos Laborales, en los salones del Consulado General de México.

En el evento se abordaron asuntos relevantes vinculados al quehacer laboral, entre los que se pueden enumerar: horas y salarios, compensación a víctimas de accidentes en el puesto de trabajo, capacitación y vivienda para mujeres desplazadas, entrenamiento y capacitación, fundación de la casa del inmigrante, el pago de tiempo extra...

Para este viernes 30 está prevista la participación de la abogada Adriana Pereyra, una mesa informativa con detalles relacionados a la explotación laboral, víctimas de la llamada trata, y acción diferida laboral.

El programa de la última sesión de trabajo contempla además la materialización de una mesa informativa sobre derechos de la víctima de trata sexual y laboral.

El Departamento de Protección ofrecerá informaciones vinculadas a folletos contentivos de programas de protección en materia laboral, además de una plática sobre seguridad y protección en el lugar de trabajo.

La mexicana Estrella Alcántara en plática para los lectores de este semanario, reconoció los beneficios de la Semana de los Derechos Laborales y advirtió: “muchas veces nos suceden cosas en los centros de trabajo por desconocimiento, por no estar bien informados, y necesitamos especialistas que nos brinden información, saber incluso cómo proceder, qué pasos dar ante determinada situación.

“A mi esposo lo despidieron del trabajo, agregó, y a pesar de sus reclamos, no le pagaron la última semana en que laboró, fue varias veces a platicar, conversar con su jefe inmediato, el supervisor, pero nada, hasta que yo misma le dije que no fuera más”, expresó Alcántara, quien apuntó que es madre de tres pequeños.

Lupe Martínez, también mexicana, resaltó los temas relacionadas con las mujeres “en este país hay leyes que favorecen a las mujeres, pero no las conocemos, no nos informamos, y después nos llevamos por rumores, personas que no conocen y solo quieren ganar dinero”.