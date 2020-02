Concurrida feria de opciones escolares

Por Roberto PELÁEZ

“Mi esposa y yo estamos muy agradecidos a los organizadores de una actividad como esta, recibimos mucha información; nos acompañeron nuestros dos hijos, ellos escucharon atentamente, sin embargo todavía tenemos que platicar en casa”, comentó para los lectores de El Mundo el mexicano Antonio Castaño a su salida de la actividad denominada ‘Feria de opciones escolares en Las Vegas’.

El evento en cuestión se efectuó el sábado 25 en el edificio donde se ubica la Students Union, en la Universidad de Nevada Las Vegas, y reunió a centenares de personas deseosas de obtener información y conocer de opciones para sus hijos con respecto a la escuela.

Sol Ramos, por su parte, apuntó: “A veces los hijos no entienden bien en la escuela, no prestan atención, o los padres no nos informamos, hay que reconocerlo, sin percatarnos que se trata de su futuro, hasta que nos cae el 20, entonces lamentamos que no aplicó a tiempo por una beca, o no sabe, o nunca va a la oficina del consejero de la escuela”.

Un cartel dio la bienvenida a quienes acudieron a la importante y trascendental cita: ‘Semana de elección escolar está de vuelta, se trata de una oportunidad para que los padres exploren las opciones y posibilidades educativas’.

Sin dudas fue significativo el respaldo de público, una cantidad considerable de padres acudió con sus hijos para informarse, saber más de las escuelas magnet, las llamadas escuelas charter, las privadas, e incluso cómo poder ayudar en casa a los hijos.

El evento contó en esta oportunidad con más de una veintena de stands en representación de centros docentes y programas que de una forma u otra inciden en la educación, un renglón que en Nevada resulta una materia o asignatura pendiente y en la que urge ‘tomar el toro por los cuernos’ y trabajar sin desmayo.

Sol Ávalos, de ‘Mater Academy’, tuvo a bien explicar en español a los padres que se acercaron al stand, que en ese centro docente, se utilizan diferentes métodos que contribuyen a mejorar la habilidad académica del alumnado con el objetivo de prepararlos con vista a la educación secundaria y la universidad.

“Utilizamos una programación de enriquecimiento multi-cultural, dijo, que enseña a los estudiantes a ser culturalmente competentes; nuestro modelo ha conseguido éxitos con estudiantes de diversos orígenes, con alumnos que tienen limitaciones con el idioma inglés y son de los desfavorecidos en el aspecto económico”, sentenció.

Por otro lado Leonel Huerta fue uno de los tantos padres que se detuvo frente al stand de New Horizons Academy para hacer preguntas. “Fueron muy amables las personas que estaban allí, respondieron todas mis interrogantes y las de mi hijo, además nos entregaron documentos con dirección, teléfonos, detalles de una escuela con más de 40 años”, resaltó.

Los organizadores del evento, entre ellos la inquieta Valeria Gurr, coincidieron en que fue alentador ver a una cantidad considerable de personas en la feria de elección escolar.

“Vinieron muchos padres a obtener información sobre las escuelas disponibles para todos los niños en edad escolar”, apuntaron.

“Fue una increíble feria, precisó Francisco Ramos, diría que unas mil personas entraban y salían de la UNLV, además en casi todos los stands entregaron recursos escolares, y si a eso añade refrigerios, pues fue una excelente jornada, con mucho optimismo, música, información oportuna y café”.