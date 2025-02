Concurso del semanario El Mundo... Para que florezca y crezca el AMOR

Esa hermosa sensación que es amor, ese ‘algo’ que sentimos los seres humanos, es sin dudas una de las emociones más importantes, permite que nos vinculemos a otras personas, animales, plantas... gracias a él nos mantenemos vivos. Fomentarlo es, incuestionablemente hermoso.

Precisamente propiciar que la gente se ame, se quiera, ¡se lo digan unos a otros!, es el objetivo prioritario del concurso al que cada año convoca este semanario.

Cada edición por esta fecha (14 de febrero) trae consigo ‘ese agradable dolor de cabeza’ para las personas que integran el jurado, ellas deben leer y seleccionar los mejores textos, convencidas de que todos los concursantes merecen una felicitación.

______________

Para mi querido esposo

Por Manuela HERNÁNDEZ

PRIMER LUGAR

Hoy quiero abrir mi corazón y decirte que no hay un solo día en el que no agradezca tenerte en mi vida.

En estos tiempos es sumamente difícil encontrar un amor como el tuyo, nuestro amor se basa en el respeto, fidelidad y dedicación.

Gracias por todos los momentos vividos. En este mes de febrero cumplimos 40 años de casados. Feliz aniversario querido esposo.

Nos hemos amado en las buenas y las malas. Hemos llorado juntos, y sé que nuestro amor durará para siempre.

Aún recuerdo ese día cuando te dije: ‘sí, quiero’, y ahora aquí estamos 40 años después, queriéndonos como el primer día en que nos conocimos.

______________

En el otoño

Por Jaime ESTRADA

SEGUNDO LUGAR

En el otoño de mi existencia, apareciste cuando más te necesitaba, como una melodía armoniosa, tal como el dulce y subyacente canto de una mística sirena en el oído de un marinero en alta mar.

Este 14 de febrero me siento bendecido y afortunado por haberte encontrado, porque sencillamente no siempre se ama y se es correspondido.

Por ahora, la palabra; “muy mayores”, o “viejos”, queda flotando en el limbo, comprendo que la edad solo es un número, porque creí que a nuestros años, la pasión y el deseo eran cosas del pasado.

Sin embargo, reconozco que estaba equivocado, porque aunque la piel ya no sea tersa y suave, y las canas tiñan de blanco nuestro cabello, el corazón sigue latiendo con emoción, esperando encontrar su alma gemela y su felicidad.

Gracias por ser tan maravillosa, mi amor.

Feliz Día de SAN VALENTÍN

______________

La mujer de mi vida

Por Wilmer de la ROCA

TERCER LUGAR

Amor de mi corazón, no sé cómo empezar. Nunca he escrito una carta de estas, donde uno pone el alma, de hecho nunca he escrito una carta de ningún tipo, menos de amor, quizás porque el amor nunca tocó a mi puerta, pero tú derribaste las paredes de mi corazón y entradaste hasta lo más profundo de mi alma.

Desde el momento en que entraste a mi vida todo cambió para bien. Tu sola presencia me transmite tanta paz y armonía.

Tengo la sensación de que debo decirte algo muy importante, pero no logro descubrir la manera de decirlo, quizás mirándote, mientras te bese, o cuando un abrazo nos haga un solo ser, puedas escuchar lo que mi corazón anhela decirte y las palabras no son capaces de albergar tal sentimiento.

______________

Quiero que estés a mi lado

Por Vicente ZAPATA

MENCIÓN

No puedo pensar en otra cosa que no seas tú.

Estoy concentrado en tí y solo pienso en nuestro amor. Me enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón.

Quiero que sepas que deseo lo mejor para tí. Por eso quiero que estés a mi lado. Te amo.

______________

Quiero casarme pronto

Por Cindy BARRERA

MENCIÓN

Quiero hacer un poema para mi novio que se llama Héctor Eduardo Miranda Martínez.

A mi novio lo conocí a través del Facebook, ahí empecé a chatear con él. Fue emocionante.

Cuando nos vimos me enamoré de él profundamente, a tal punto que me quiero casar con él.

Hace algunos meses lo conocí por Facebook, sus ojos, su sonrisa, tiene un no sé qué.

En unas horas ya éramos buenos amigos.

Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencida. Es poco el tiempo, pero sabe todo de mí.

Jamás imaginé enamorarme así.

Quiero casarme con mi novio lo más pronto posible.