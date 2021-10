Consulado de México selecciona mujeres para programa de emprendimiento

El Consulado de México en Las Vegas dio a conocer las 20 féminas que van a tomar lecciones en el Primer Programa Consular de Emprendimiento para Mujeres Mexicanas en NV.

Fueron escogidas: Sandra Bejarano, Laura Miranda, Yaneli Rojas, Yolia A. Barajas, Maritza Amparán, Cecilia Miranda, Aliss Barrazueta, Cecilia Medina, Guillermina Barajas, Sheyla N. Flores, Laura E. Figueroa, Ma. de Lourdes González, Isabel L. Escobedo, Georgina P. Ochoa, Tania Gómez, María M. Soberano, Sonia L. Mendoza, María C. Navarrete, Reyna Reyes, y Aurora Rodríguez

Un total de 94 participantes se registraron para participar en el Programa. 56 cumplieron al enviar una carta de motivos en la que destacaron compromiso con terminar el Programa Dream Builder y la participación en al menos cinco reuniones semanales.

Personal del Consulado las entrevistó para obtener más información sobre sus proyectos y compromiso con el programa, evaluar qué tanto se beneficiarían del mismo, compromiso con el programa, seriedad en su participación y viabilidad de su negocio.

Las seleccionadas participarán en el Programa, que inicia el 6 de este mes, con expertos del College of Southern Nevada, Latin Chamber of Commerce of Las Vegas, Nevada Department of Business and Industry y Small Business Development Center, entre otros.