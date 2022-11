Consulado General de El Salvador... otra jornada por la salud de la gente

Por Rafael ROMERO

Consultas médicas con personal en representación de Touro University, vacunas contra el flu con Walgreens, exámenes de la vista con los doctores Kopolow, información acerca de los Seguros médicos con SilverSummit Health Plan, todo ello gratis, en la más reciente jornada de salud liderada por REACH, y que tuvo por sede el salón anexo del Consulado General de El Salvador, en las proximidades de Nellis y Bonanza.

“Muchas veces lo digo, estos son los eventos que la gente agradece, más quienes no disponemos de seguro médico, comentó para los lectores de este semanario José García, de Acámbaro, Guanajuato.

“Tengo algunos problemas de salud, y también mi esposa, sin embargo el Consulado de México me queda un poco distante, y aprovecho cuando hay ferias de salud en el Consulado de El Salvador, es mejor para nosostros”, señaló.

Los organizadores, por su parte, precisaron que todos los servicios fueron gratis “ofrecimos 183 servicios, dijo Luis Aceves, además de pruebas para detectar el Covid 19, junto a información relacionada con las preguntas de la gente”.

Aceves extendió un agradecimiento a la cónsul Silvia M. Romero, a los funcionarios consulares, y a los profesionales que dijeron sí y correspondieron a la invitación para atender a la gente que acudió a la jornada de salud.

“Hay muchas personas sin seguro médico, expresó, a ellos le es conveniente asistir a nuestros eventos, no quiere decir que las puertas estén cerradas a quienes disponen de seguro, pero siempre insistimos en la asistencia de los que por lo general no acuden al médico, no pueden pagar por algunos servicios, además los referimos a otros lugares si necesitan atención más profunda.

“Sabemos que no se chequean la vista, no van al dentista, no tienen tiempo para hacer líneas y acceder a las vacunas, no se atienden la presión arterial, entonces a esas personas REACH (junto a otras organizaciones) les acerca los servicios, periódicamente estamos aquí o en nuestra sede dentro del edificio que ocupa el consulado mexicano”, dijo Aceves.

REACH por su sostenido trabajo se hizo acreedor en el Mes de la Herencia Hispana del Premio HONOR más que todo por su entrega y el sobresaliente desempeño del equipo que lidera Rebeca Aceves.