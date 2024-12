Consulado General de México invita a ‘Momentos mágicos con libros’

Por Nuestros SERVICIOS

Bajo el lema “Hoy un lector, mañana un autor”, el Consulado General de México invita al evento ‘Momentos mágicos con libros’, el próximo miércoles 22 de enero, desde las 10 de la mañana.

La sede diplomática se localiza en el 823 S. 6th Street, Las Vegas, Nevada 89101.

Se trata de una invitación de esas que no pueden echarse en saco roto, los organizadores en el Consulado, junto a The Children’s Cabinet!, están conscientes de que los libros son un recurso imprescindible en el proceso formativo de los pequeños, fomentar la lectura, no cabe dudas, es primordial.

Los estudiosos del etma resaltan que leer los mismos libros una y otra vez también permite a los niños predecir elementos de la historia y aprender a través de la repetición. Es relevante reflexionar sobre cómo usar los libros con los menores, obtener los mayores dividendos.

Se ha apuntado antes, leer fomenta la imaginación de los niños, motiva su creatividad, a la vez que también contribuye a mejorar el vocabulario y la ortografía.

La importancia de ‘Momentos mágicos con los libros’ está ahí, permite a los pequeños (y a sus padres) imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo que los rodea. Eso de por sí, es provechoso en extremo, ayuda a todos, prepara a los menores para el futuro.

Si logramos el objetivo de que los niños amen la lectura, vamos a lograr que vivan plenamente su infancia.

Leer cuentos a los niños y niñas diariamente es de suma importancia para impulsar el desarrollo de su inteligencia y creatividad.

La esperada actividad que acogerá el consulado mexicano no tiene otra alternativa que conocer el éxito, sus organizadores, quienes impulsan, apoyan el evento, merecen el reconocimiento, palabras de agradecimiento de niños y adultos. El libro es un amigo para siempre.