Consultas médicas, vacunas y exámenes en la Jornada Mensual Salvando tu salud

Por Rafael ROMERO

La más reciente Jornada Mensual Salvando tu salud, materializada en el salón anexo al Consulado General de El Salvador, dejó un saldo positivo, en opinión de organizadores y beneficiarios.

Se ofrecieron 35 consultas médicas, 60 vacunas dirigidas a prevenir o contrarrestar los efectos del flu, además de 65 exámenes de la vista, todo GRATIS.

Rebeca y Luis Aceves, exponentes de Research Education and Access to Community Health (conocido como REACH), apuntaron que las referidas cifras son significativas, no tan elevadas como en las jornadas binacionales de salud, pero se corresponden con las expectativas.

La llegada del invierno, las bajas temperaturas, traen consigo estados gripales, problemas con las vías respiratorias, en ocasiones ojos llorosos, congestión nasal, según informaciones recientes muchas personas acuden a centros primarios de salud.

“Está claro que en medio de las fiestas decembrinas, días más cortos (oscurece más temprano), bajas temperaturas, lo último que necesitamos es contagiarnos, por eso consideramos oportuno que las personas acudan a nuestros eventos y accedan a ponerse las vacunas contra el flu, es conveniente ser precavidos”, reiteró Luis.

“Lo mismo consideramos de las consultas médicas e incluso del examen de la vista; en cada uno de los eventos, en las Ventanillas de salud, instamos a la gente a cuidarse, prevenir, aprovechar los servicios médicos gratuitos... es importante sacar provecho, tomar unos minutos y acercarse, tomarse la presión arterial, también acudimos a eventos comunitarios”, insistió.

La comunidad debe saber que en las Jornadas Mensuales Salvando tu salud, en las Ventanillas, las Jornadas de Vacunación, las Binacionales de Salud, no se pide documento alguno sobre estatus migratorio; es relevante acudir, hacer preguntas, acceder a revisiones dentales y de la visión.

“La asistencia fue satisfactoria, dijo, la gente piensa en las fiestas, vacaciones, reuniones familiares, pero les recordamos que es conveniente cuidarse, prevenir es la mejor medicina”.