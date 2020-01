Convención CES 2020... Una ventana con vista al futuro

La primera Convención de tecnología de esta década (CES 2020) es fiel a sus antecesoras, muestra artículos que a muchos les pueden parecer de ciencia ficción; el evento finaliza este viernes 10, y muchos de los asistentes coinciden en que resulta un viaje al futuro, a un futuro cercano que casi se puede tocar con las manos.

Entre las numerosas atracciones sobresalen la bicicleta eléctrica que se desliza sobre el agua, un televisor que se puede observar al colocarlo de manera vertical, una laptop que más parece una libreta, pero claro, muchos de los asistentes ‘persiguen’ tecnologías o artículos ‘más cercanos a su mundo real’, con impacto en nuestras vidas.

La prótesis de la compañía BrainCo resultó sin dudas una de las atracciones, en su stand recibía a todos una persona con el brazo amputado que daba la mano a los visitantes... se trata de una prótesis controlada por los pensamientos del usuario, por si fuera poco, advirtieron, las prótesis tradicionales tienen un precio de alrededor de 40 mil dólares, mientras el novedoso brazo de BrainCo andara por el orden de los 10 mil, para decirlo de otra manera es sorprendente y asequible, una fórmula que muchos persiguen.

Impresionante y más, la Motocicleta Hypersport de Damon dejó a todos literalmente atónitos, incluye funciones de seguridad de las que disponen los autos desde hace varios años: luces LED en el parabrisas que se encienden cuando tienes un vehículo en tu punto ciego, además los manubrios vibran con urgencia si te diriges hacia un obstáculo que no ves; es eléctrica, capaz de cambiar su forma de una moto deportiva a una sencilla, brinda comodidades sobre todo para un viaje largo, puede alcanzar más de 320 kilómetros por hora.

La X1 Fold de Lenovo parece una libreta de lujo, al abrirla tiene el aspecto de un teléfono, pero es una laptop, bueno, es laptop, tableta y computadora... no abra los ojos, no se asombre, todo eso en una, mide13 pulgadas y puede ser también, cómo no, una pantalla sobre tu escritorio.