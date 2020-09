COVID 19... Queda mucho por hacer y es preciso el concurso de todos

Por Roberto PELÁEZ

Los números, que en ocasiones pudieran parecer fríos -tal vez en el deporte- en lo que respecta al Coronavirus de fríos no tienen nada, más bien llaman a la reflexión, indican el camino a seguir, y una verdad tan grande como un barco… queda mucho por hacer. A instancia nacional es muy probable que lleguemos a las elecciones -3 de noviembre- con una cifra por encima de los 200 mil fallecidos.

Nevada, que no es ni remotamente de los estados en peor situación, registra más de 74 mil casos, y lamentablemente la cifra de fallecidos supera los mil 400; que conste, el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés) realiza una labor encomiable, sin embargo es válido insistir, la batalla contra el Coronavirus se gana entre todos, la disciplina y la responsabilidad resultan herramientas de innegable valor.

Para este viernes 18 está previsto que se efectúen tests dirigidos a detectar el COVID-19 en diferentes lugares, entre ellos el hotel y casino Fiesta Henderson; el estadio Sam Boyd; en el Texas Station; en Eldorado High School y el Cashman Center. El SNHD llama a la comunidad a respaldar la realización de test, a acudir a los diferentes lugares.

Por lo visto hasta hoy el Coronavirus afecta de distintas maneras, pueden ser múltiples los síntomas, por ejemplo, una persona puede presentar fiebre, tos, dolor de cabeza, mientras que otra se queja de cansancio, erupciones en la piel, diarreas, dolores, pérdida del gusto… es significativo apuntar que la mayoría de las personas pueden recuperarse sin necesidad de ser hospitalizadas.

Cuando se precisa que deben conjugarse disciplina y responsabilidad, conciencia exacta de que se trata de un virus que puede causar la muerte -lo que está más que demostrado-, sin reparar en edad, color de la piel, situación económica, es conveniente destacar que el uso de la mascarilla es obligatorio (específicamente en lugares públicos) y sin dudas contribuye a evitar contagios, pero ayuda muy poco si junto a su uso no se mantiene la higiene, si no nos lavamos las manos con frecuencia, no respetamos el distanciamiento social o físico (seis pies o más), resulta relevante cumplir las indicaciones de las autoridades sanitarias

No hay vacunas o medicamentos para encarar de manera exitosa el Coronavirus, se llevan a cabo investigaciones y tratamientos, de ahí que las medidas encaminadas a evitar la propagación y el contagio adquieran importancia capital, más aun si se cumplen con absoluta responsabilidad.