Cuando la información es vital... ¡y gratis!

Por Roberto PELÁEZ

“La importancia de tener una estrategia sólida te ofrece la certeza de que vas por el buen camino”. Dicha así parece una frase ‘traída por los pelos’, sin embargo de hacerla valer se encargó el experimentado Flavio Jiménez y su equipo de trabajo en un evento que tuvo por sede el hotel y casino Palace Station, literalmente a casa llena.

“Desde que vi el título del taller ‘Invierte y transforma’ me llamó la atención, después leí que toda la información sería gratis, y no lo dudé”, comenta Luis Florián, quien advierte que desde que vive en Las Vegas (abril 2004) ha comprado tres casas. “Si hubiera sabido todo lo que he aprendido hoy quizás la vida me fuera mejor”, añade.

Los asistentes escucharon detalles pormenorizados sobre Estrategias inteligentes, Protección de Activos y Crecimiento Sostenible, Financiamiento Creativo, Planificación Financiera.

Oriundo de Venezuela, Alexis Dávila, uno de los integrantes del equipo ‘todos estrellas’ de Flavio, lo resume en pocas palabras, lo lleva todo a una fórmula: “C+HxA es el quid del asunto, afirma, es válido para esto, aquello y lo de más allá... se traduce en ‘Conocimientos más habilidades multiplican la actitud’, si estás bien informado y pones en práctica la fórmula, estoy convencido de que tienes muchas posibilidades de triunfar, salir adelante”, resalta.

Sin que medien palabras, trato de ‘sumergirme’ en la fórmula, Dávila continúa: “Ustedes hacen un buen trabajo en el periódico cuando sugieren, aconsejan a la comunidad a que lea, esté bien informada, vea cómo son las cosas, estudie para no vivir al día”, expresa.

No hay dudas de que educar de manera gratuita reporta satisfacción a los educadores o conferencistas.

Jiménez, con más de 25 años ligado a las finanzas, se empeña en empoderar a los hispanos para que consigan hacer realidad lo que se denomina salud financiera. A no dudarlo, en lo concerniente a finanzas él es una voz autorizada.

“Cuando uno estudia, adquiere los conocimientos, está en condiciones de trasmitirlos, se siente realizado, sabe que sus herramientas son útiles y no las desea solo para sí, cuando enseña, multiplica, y eso reporta un sentimiento de satisfacción”, coincide el equipo.