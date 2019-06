Cuidados con disparos al aire y fuegos artificiales

Dada la proximidad del 4 de Julio, fecha en que se celebra la independencia de los Estados Unidos, y muchas personas dan rienda suelta a su alegría por la conmemoración, con disparos al aire, venta de cohetes, y por supuesto fuegos artificiales, es válido ofrecer a los lectores algunas indicaciones encaminadas a evitar accidentes, además del cuidado de las mascotas que se alteran con los ruidos.

No resulta obvio precisar que los disparos al aire están prohibidos, han causado muertes y lesiones; durante las celebraciones no se permite portar armas de fuego; en las fiestas hay consumo de bebidas alcohólicas y la ‘combinación’ de éstas con las armas de fuego puede traer consigo graves consecuencias.

Respecto a los cohetes, éstos deben adquirirse en locales autorizados, y no pueden ser lanzados por menores, los adultos no deben permitir que los niños manipulen los fuegos artificiales; las indicaciones precisan que al lanzarlos no se deben dirigir a personas, animales o bienes... es importante seguir las instrucciones, y al encender la mecha hacerlo de espalda al viento, las manos y los dedos son las partes más propensas a quemarse con los cohetes.

Se aconseja no adquirir cohetes si están fuera de su envase, no guardarlos en los bolsillos pues por la fricción pueden prenderse, no se deben lanzar si presentan desperfecto, ni volver a encenderlos. Se deben usar sólo en el exterior. Es preferible apartar los fuegos artificiales que no estallan.

Los fuegos artificiales alteran a las mascotas por el ruido, el olor a azufre y las luces brillantes, es mejor es permitir que estén dentro de casa, con la radio o televisión encendidas para contrarrestar de alguna forma el ruido de los aparatos pirotécnicos.