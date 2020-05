Custodia de hijos y Covid-19

Por el abogado Eric PALACIOS

¿Qué puedo hacer si mi ex no me permite ver a mis hijos? O si yo no quiero enviar a mis hijos donde mi ex por miedo a Covid-19?

Muchos padres han perdido días o semanas de visitación con sus hijos debido a la pandemia actual. Ya sea porque tienen un trabajo que los expone a una enfermedad o porque viven en otro estado y no se ha podido hacer el viaje para visitar.

Si usted ha perdido tiempo de visitación con sus hijos, puede pedir a su ex que le de días adicionales de visitación. Si se niega a darle días adicionales, será necesario hacer una moción ante un juez.

Si usted recibe Manutención por sus hijos y su ex no le está pagando, o le está pagando menos por pérdida de trabajo, es importante tomar acción rápidamente. La única manera de pagar menos en manutención es con una nueva orden de un juez. Muchos no están pagando por pérdida de empleo, aunque reciben desempleo o todavía perciben su salario.

Si usted paga Manutención y ha perdido su trabajo, o sus ingresos han disminuido, no puede simplemente parar de pagar Manutención o pagar menos. Tiene que hacer una moción ante un juez para modificar su orden de Manutención.

Si ésta es su situación es importante proteger sus derechos. Debe hablar con su abogado lo antes posible para empezar a pagar o recibir la manutención debida.