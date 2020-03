Día Mundial del Agua, excelente momento para la reflexión y el ahorro

Por Roberto PELÁEZ

Aunque el mundo por estos días es casi (casi) monotemático -el coronavirus acapara titulares en todas partes-, no puede pasarse por alto lo concerniente al agua, su ahorro como tarea impostergable.

El pasado domingo 22 se celebró el ‘Día Mundial del Agua’, y como muchos conocen, más que una celebración, se impone una reflexión en torno a preservar el vital líquido, y eso cobra mayor relevancia en Nevada.

Una sequía considerable, de varios años, medidas de ahorro de todos conocidas -y de pocos aplicadas-, dicen de manera fehaciente que es preciso ganar en educación, informarse, y adoptar una posición responsable con el propósito de preservar y ahorrar el agua, insiste el personal de la Autoridad del Agua.

”La mayor parte, o sea, un por ciento considerable del agua que utilizamos en el Sur de Nevada es usada por los residentes, por eso insistimos en redoblar los esfuerzos en informar, educar, y exigir que se ahorre este líquido vital para la vida”, subrayan.

”Duele reconocer que la gente no tiene una idea exacta de la disponibilidad, del agua con que contamos, urge ganar en conciencia del descenso que experimenta nuestra fuente fundamental, y sucede sencillamente porque no le falta el agua en casa”, ha expresado en más de una oportunidad Diana Díaz, vocera de la Autoridad del Agua. “Si no hay conciencia de lo que representan años de sequía, es difícil comprender lo relevante de ahorrar”, agrega.

”Es bueno precisar, explica, que el 90 por ciento del agua que consumimos proviene del Río Colorado, que a su vez alimenta al Lago Mead, pero antes al lago Powell, en Utah.

”El Río Colorado abastece a más de 25 millones de personas de siete estados y México; el Lago Mead tiene menos de la mitad de su capacidad, lo que es una noticia preocupante, indica, el río nace en Colorado, y atraviesa Wyoming, Nuevo México, Utah, Arizona, Nevada y California. Pasa a Baja California, en territorio mexicano.

”Cuando comenzamos a traer agua del Río Colorado (a través del Lago Mead), considerábamos que tendría suficiente agua para todos, pero creció la población, que es un aspecto a tener muy en cuenta, y por otro lado estudiosos del asunto apuntan que -leyendo los anillos de los árboles- concluyen que el Colorado sufre sequías que datan de mucho tiempo”, expresa.

Si de ahorro se trata

La gente debe ahorrar más que todo el agua que utiliza fuera del hogar, pues el agua usada dentro de la vivienda, en negocios, hoteles, se recicla y limpia a estándares muy altos, tan altos como son permitidos en algunos países para el agua potable, pero no en los Estados Unidos, de ahí que se vuelva a limpiar antes de regresar al sistema.

Está claro que se puede decir mucho, escribir sobre el ahorro del agua, sobre el descenso que experimenta el Lago Mead, informar, educar, sin embargo hace falta una cuota de sensibilidad, de asumir con responsabilidad esto del ahorro, que cada quien haga lo suyo, que los adultos enseñen a sus hijos, haya una cultura de aprovechar y ahorrar el agua.