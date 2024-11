Día Mundial del Músico... En el valle brilla el talento

Por Rafael ROMERO

Mariano González, Pablo Campos-Romero, Flavio Martínez, Chiqui García, Carolyn Salvador, Yunior López, Raúl Collazo, Mariachi Plata del Colegio del Sur de Nevada, Puro V. Hernández, Nelson Terán, Tony Germán, Kenia Cárdenas, Náyade Álvarez, los miembros del Mariachi de Rancho HS se frotan las manos de satisfacción, motivos para estar alegres no le faltan.

Este viernes 22 de noviembre se celebra el denominado ‘Día Mundial del Músico’, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La música representa una de las manifestaciones culturales que más ha contribuido a construir nuestra identidad, sin reparar en esta o aquella nacionalidad.

Mexicanos, estadounidenses, cubanos, paraguayos, chilenos, puertorriqueños, brasileros, oriundos de República Dominicana, Jamaica, venezolanos, peruanos... no importa, la sonoridad se extiende a lo largo y ancho de cada una de esas naciones, se adentra, la gente hace suya la música, la vincula a sus recuerdos.

Recientemente, en un concierto del arpista Mariano González (Paraguay), al que se unió el flautista mexicano Martínez, ni corto ni perezoso el colombiano Jaime Alexis González comentó: “he disfrutado mucho, esta música me ha transportado a mi niñez, crecí escuchando muchos de los números musicales que se han interpretado hoy aquí, me han traído muchos recuerdos... mi abuela me los cantaba”, reconoció emocionado.

Es que la música determina, identifica a los pueblos, a su gente, se mete tan dentro que como apunté antes se liga de manera indisoluble con los recuerdos.

Junto a su notable talento, virtuosismo, experiencia, cada uno de los músicos señalados antes -asentados todos en Las Vegas-, une un marcado amor por la comunidad, algo demostrado año con año en múltiples eventos.

Por si fuera poco, junto al respeto, la admiración, el agradecimiento a esos artistas, marcha la conquista de premios y reconocimientos en diferentes instancias, para corroborar la maestría de cada uno de los músicos -la lista sería extensa- que reside en el valle, de los que pese a su modestia, todos podemos presumir y aplaudir, más este viernes 22.

Muchas Felicidades.