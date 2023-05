Daniel Rivera... Las habilidades de un joven agradecido

Por Roberto PELÁEZ

Nace en Phoenix, Arizona, allí vive junto a sus padres y hermanos hasta los cinco años... pero dejemos que sea Daniel Rivera quien nos ayude a conocer más sobre él.

“Mis padres son inmigrantes, oriundos del estado mexicano de Chihuahua, destaca, reconozco el valor que tuvieron para venir en busca de una vida mejor, les estoy muy agradecido... la vida de los inmigrantes es difícil.

“Estoy en el grado 12, espero graduarme en junio de la high school, considero ir al colegio a estudiar ingeniería mecánica, seré el primero en la familia en ir al colegio, nunca me han faltado las palabras de aliento de mis padres”, resalta.

“Cuando estaba en primer grado, continúa, ingreso al programa de scouting (exploración), me gustó mucho ir a la primera reunión, de manera -puedo decir- que ahí comienza mi ‘aventura’ con los scouts.

“El programa de exploración, explica, enseña habilidades útiles para la vida, esenciales específicamente si por diferentes circunstancias es necesario sobrevivir en medio de la naturaleza, además aprendemos a ahorrar, administrar el dinero, por solo nombrar algunas de las habilidades.

“He estado en el programa de exploración por más de 10 años, aproximadamente unos 12, subraya, y para obtener el rango de ‘Águila’ (que se me entregó recientemente) se necesita alcanzar al menos 21 insignias de mérito, a lo que se suma la exigencia de demostrar liderazgo dentro de la tropa, o sea, asumir como líder y mantener un rango de ‘life scout’ por lo menos seis meses.

“Hay que añadir, enfatiza, que es preciso encabezar un proyecto que aporte dividendos en favor de la comunidad, reunir voluntarios, además de ejecutar o materializar un proyecto sin asistencia alguna.

“Para hacer realidad tales objetivos, reuní a 17 voluntarios, nos dimos a la tarea de sembrar cuatro especies de arbustos y pastos, sumamos 600 plantas en el área recreacional de Moapa, lo cual reporta beneficios a la gente y al medio ambiente, sentimos un sano orgullo por cumplir, hacer realidad el objetivo que nos trazamos, y eso es gratificante”, significa.

“Debo señalar, abunda, que gracias al programa he aprendido a ser más disciplinado en mi día a día, no tengo dudas de que he adquirido habilidades de liderazgo que me han permitido sobresalir en varios aspectos de mi vida.

“Le estoy muy agradecido a Michel Ávalos, Anthony Jones, Juan Solís, todos ellos resultaron para mí excelentes maestros, afirma, nunca les agradeceré bastante sus enseñanzas, el tiempo que dedicaron a instruirme y prepararme, a estar a la altura de las exigencias, fueron de una ayuda inestimable a lo largo de estos años y me ayudaron a alcanzar el significativo rango de Scout Águila”.

Se muestra emocionado, sabe que el mencionado galardón exige entrega y sacrificio, responsabilidad.

“Quiero volver a agradecer a mis padres, no solo me han apoyado a lo largo de mi viaje en el programa de scouting, si no también en cada paso de mi vida hasta ahora”, concluye con una sonrisa.