David Alaverdian se enfrenta a Josué Morales en pleito esperado en el Westage

Continúa la cuenta regresiva. Los amantes del boxeo están de plácemes. El sábado 22, a partir de las 7 de la noche, el hotel y casino Westgate acogerá una cartelera, a instancia profesional, que presenta entre sus atractivos el pleito entre el experimentado Josué Morales (zurdo) y el local David Alaverdian.

Hay mucha expectación en torno a este combate, dada la experiencia del primero, y la entrega y respaldo del público que debe recibir el peleador de casa, quien por cierto accedió a platicar para los lectores de El Mundo.

Debutó en el boxeo rentado en el 2019, tras más de un centenar de combates de rango amateur, es de origen israelí “trato en cada salida de representar a mi pueblo judío con orgullo, de brindar lo mejor de mí”, destaca el exponente de la división flyweight.

Sobre su condición de local, expresa: “gran parte de mi cuerpo de entrenadores está formada por israelíes que viven en Las Vegas, tengo muchos amigos estadounidenses, latinos, conozco a muchas personas, estoy feliz de representarlas, espero su respaldo, va a ser emocionante”, advierte.

Pudiera pensarse que con menos de una decena de combates como profesional Alaverdian tiene pocas opciones ante un Morales que suma más de medio centenar, sin embargo el púgil de casa no cree en los números, sabe que su contrincante le va a exigir el máximo sobre el ring, “va a ser una pelea difícil, dice, voy a dar lo mejor de mí, me he preparado para este pleito, entreno con zurdos, vamos a ver qué pasa”.

Aunque hay marcadas diferencias entre el boxeo amateur y el profesional, la cantidad de combates que como amateur sostuvo el entrevistado lo convierten en un boxeador que sabe lo que tiene que hacer sobre el cuadrilátero, dicho de otra manera, no va a resultar el clásico manjar.

“Comencé a pelear cuando tenía ocho años, explica, era un niño tranquilo, pero mi hermano se buscaba problemas, él heredó la genética de papá, es grande. En Israel era complejo saltar al profesionalismo, tuve esa posibilidad con 26 años, le agradezco a Reid y al Dr. Carpenter, me ayudaron como promotores.

“No tengo ídolos en el boxeo, destaca, aunque me gusta ver peleas de Terence Crawford, disfruto sus combates, y también sigo a otros con los que simpatizo como seres humanos”, resalta.

Explica que en Israel “hay alrededor de seis o siete millones de judíos, voy a tratar de hacer lo mejor posible en la cartelera, quiero que mi gente sepa que hay alguien detrás de ellos, que se preocupa, quiero dejarlos bien representados... hay alrededor de dos millones de judíos por el mundo”. Trasciende que se quiere casar en Las Vegas, “soy solidario, tengo una gran familia”, resalta.