De Venezuela a Las Vegas... La sonrisa y el bajo de Miguel Díaz

Por Roberto PELÁEZ

Oriundo de Mérida, Venezuela, Miguel Díaz (16 años) tiene marcada inclinación por el arte, ya tomó parte en su primera expo de pintura ‘Reflejos del alma’, a lo que se une que desde muy pequeño le atrae tocar el bajo.

“Como a los tres años, dice, me sentí atraído por el violín, pero luego pasé al bajo... es lo que toco hasta hoy”, apunta con sano orgullo, y sus motivos tiene, recientemente -previa audición- lo incluyeron en la Orquesta Sinfónica de Jóvenes Artistas de Las Vegas.

“Eso me tiene muy entusiasmado, subraya, también pertenezco a la Sinfónica de la escuela (Green Valley High School) y a la banda de Jazz, afortunadamente me facilitaron el bajo y ensayo mucho en casa”, afirma.

Antes que medie alguna pregunta asevera: “desde niño tuvo mucho que ver con mi formación y aprendizaje del bajo el maestro Edgar López, le estoy muy agradecido, todavía (gracias a las redes) me da consejos y brinda sus conocimientos desde Mérida.

“También le agradezco a los maestros Yunior López, fundador de la Orquesta de Jóvenes Artistas, a Sarah Mamila y a Cara J. Froelich-Vázquez, todos ellos me han ayudado mucho, eso lo valoro, además del apoyo que me han brindado mis padres y otros familiares”, resalta.

Precisamente Pedro y Adriana, sus progenitores, coinciden al afirmar: “es exigente, hace apenas un año y tres meses que vinimos, está lo del inglés, la escuela, la música con sus ensayos, la pintura, sin embargo lo vemos entusiasmado, con optimsimo, y lo que es mejor, está consiguiendo avances, ve el fruto de su esfuerzo, de la dedicación”, aseguran.

“Uno debe ser agradecido, vuelve el joven, aprendo mucho, escucho a mi maestro Edgar, también a los de aquí, trato de poner en práctica sus enseñanzas, dedico tiempo a los ensayos, en casa hago un tiempo para la música... me gusta mucho el idioma inglés y la historia de los Estados Unidos, son las materias que más me atraen en la escuela, me resultan interesantes, las otras también pero estas son mis preferidas, sé el interés que los maestros han puesto en ayudarme”, enfatiza.

Habla entusiasmado del concierto de navidad, y el de este sábado 24, “creo que va a ser muy bonito, apunta, quiero que vayan mis familiares, y también al que vamos a ofrecer en The Smith Center el domingo 21 de abril, con la música de John Williams.

“Aparte de los maestros, comenta, he tenido la posibilidad de conocer a otros jóvenes con talento, me da gusto escucharlos, tocar a su lado, lo mismo me pasó en la exposición de pintura, escuché a pintores con mucha experiencia, me falta bastante para llegar a su nivel...

“Me hicieron sentir acogido, y eso lo valoro, es importante, y lo agradezco”, señala sonriente, mientras acaricia el bajo. Los padres lo miran sin poder evitar el orgullo que los embarga.