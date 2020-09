Del 15 de este mes al 15 de octubre resaltan el aporte de los hispanos

Por Roberto PELÁEZ

En el tradicional Mes de la Herencia Hispana -esta vez en medio un virus que lo ha puesto todo ‘patas arriba’-, los hispanos resultan importantes, pueden ser decisivos en las elecciones presidenciales que se avecinan, y al mismo tiempo encaran el coronavirus.

Las estadísticas dejan sentado que cuatro de cada cinco latinos son ciudadanos estadounidenses y este año -por las mencionadas elecciones-, los políticos se enfocan en los 32 millones de latinos con derecho al voto, aunque se estima que al final acudan a las urnas alrededor del 50% de esa cifra....

No por gusto el presidente Donald Trump (republicano) y su oponente, el demócrata Joe Biden, en los últimos días llevan a cabo o participan en actos de campaña para atraer el voto hispano.

“Nos invitan a sus eventos de campaña, quieren nuestros votos, sin percatarse de que para nosotros es complejo, queremos votar con la mayor responsabilidad posible, asegura Tomás Dueñas, de Sinaloa, México, fíjese que durante la presidencia de Barack Obama (Biden era vicepresidente) se deportaron a miles y miles de indocumentados, y con Trump sucede más o menos lo mismo, entonces hay que dar el voto ‘al menos malo’, al que nos atienda y conozca nuestros problemas”, advierte.

“El presidente Trump, abunda Dueñas, calificó a los mexicanos de ‘criminales y violadores’, además, en su primer mandato promueve la separación forzada de familias inmigrantes y la deportación de miles de indocumentados, pero si seguimos las noticias nos percatamos de que va delante entre los hispanos de Florida, comenta, quiere decir que allí hay muchos hispanos (la mayoría cubanos) que quieren a Trump por otros cuatro años.

“Es muy importante no sólo ir a las urnas y votar, pero no es correcto hacerlo para salir del ‘problema’, hay que actuar de manera responsable, tener presente las acciones de los dos candidatos, ya hay más de 194 mil fallecidos, violencia en las calles, personas muertas a causa de acciones policiales, y ni platicar del desempleo, del demorado segundo cheque... es que quienes deben decidir dar el cheque no necesitan ese dinero, y las personas de bajos ingresos sólo estamos esperando, con muchas necesidades”, expresa Dueñas.

“La celebración del Mes de Herencia Hispana, explica, tal como se ha informado, comenzó a finales de la década de los ‘60, primero como Semana de la Herencia Hispana por decisión del entonces presidente Lyndon Johnson (demócrata), y luego se extendió a 30 días en 1988 por decisión del presidente Ronald Reagan, republicano; -desde el 15 de septiembre al 15 de octubre-, celebran su independencia varios países”, argumenta.

Nuria Isalbe, de Guatemala, precisa: “muchos latinos no disponen de seguro médico, desempeñan labores que llaman ‘esenciales’ en la pandemia, entre ellas la producción agrícola, la limpieza, el cuidado de enfermos y ancianos, la distribución de mercaderías, entre muchas otras, pero van al médico y lo primero que le preguntan es por su seguro”.

“Estamos orgullosos de poder contar con un mes para reconocer el trabajo de los hispanos, lo que aportamos a esta nación, y si como ciudadanos nos convocan a votar, hay que hacerlo y hacerlo bien, sin dejar de cuidarnos para evitar contagios”, destacó el chileno Carlos Burgues.

Respecto al Coronavirus los hispanos son de los más afectados, en Nevada la cifra pasa de mil 500 personas que se adelantaron en el camino.