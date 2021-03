Departamento de Transporte y el DMV alertan sobre mensajes de texto fraudulentos

Por Nuestros SERVICIOS

Representantes del Departamento de Transporte de Nevada (NDOT, por sus siglas en inglés) alertan a conductores con respecto a mensajes de texto fraudulentos en los que algunos individuos se hacen pasar por empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para pedir información personal.

Trascendió que entre otras señales de mensajes ilegítimos se pueden destacar que incluyen errores de ortografía, amenazas, o enlaces a páginas de internet escritas con texto diferente a los que pueden encontrarse en los sitios web de las agencias oficiales.

En esta oportunidad exponentes del DMV y de NDOT coincidieron al señalar algo que los conductores deben tener siempre muy presente: nunca solicitan datos personales a través de mensajes de texto, por lo que solicitan al público no proveer información personal, no hacer click en los enlaces que aparecen en los textos falsos, y lo que es mejor, borrar los mensajes fraudulentos inmediatamente. Es relevante seguir las indicaciones y no ofrecer datos personales para no correr el riesgo de ser víctimas de fraudes.

Los nevadenses pueden llevar a cabo acciones como renovar su licencia o identificación y cambiar su dirección por internet al acceder a la página del DMV en dmvnv.com. Sin embargo es válido consignar que para realizar otros trámites como, por ejemplo, actualizar o cambiar su nombre, las personas que necesitan hacer esas gestiones deben visitar las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en persona, o sea, es importante precisar qué trámites se pueden hacer en línea y los que exigen la presencia del interesado.