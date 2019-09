Destacan utilidad de Feria de inmigración y prevención de fraude, respaldada por Dina Titus

Por Roberto PELÁEZ

Quizás sin el respaldo de público de otras veces, es innegable que la Feria de Inmigración y Prevención de Fraude del pasado miércoles 4, cumplió su cometido, más que todo por la cantidad de stand presentes en el evento y las personas que externaron sus inquietudes.

Tal como se había previsto la actividad contó con la presencia de la congresista Dina Titus y representantes de su oficina en la ciudad de Las Vegas; varias personas se acercaron a ela para saludarla, hacerles preguntas y tomarse una foto, a lo que ella accedió amablemente.

Los asistentes pudieron platicar, ventilar sus dudas e inquietudes con exponentes de Mi Familia Vota, Chispa (organización defensora del medio ambiente), del área de protección del Consulado de México en Las Vegas, de Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), NV Seguro Médico, Legal AID Center of Southern Nevada, del Consulado de El Salvador, entre muchos otros.

Estuvieron muy activos Alejandro Madrigal Becerra, cónsul general de México en Las Vegas; Peter Guzmán, titular de la Cámara Latina de Comercio, y Astrid Silva, directora ejecutiva de Dream Big Nevada, quien por cierto atendió a muchas personas.

“Pensamos que íbamos a encontrar a más personas, que el East Las Vegas Community Center estaría lleno, comentaron al semanario El Mundo Esther y Rogelio Ramos, de origen mexicano.

“Más que por problemas migratorios, aclararon, vinimos en busca de información sobre los preparativos a tener en cuenta en caso de una pérdida familiar, la funeraria, el traslado del cuerpo, más o menos de cuánto puede ser el gasto, el tiempo que demora”, apuntaron.

“Nos explicaron muy bien en la mesa del Consulado de México, significaron, aun así queremos solicitar una cita con la cónsul de protección o algún funcionario del área que atiende, dijeron, porque hoy estamos aquí y mañana quién sabe, entonces es mejor estar preparados... usted sabe como somos muchos mexicanos, todo lo dejamos para el final”, añadieron.

Rosendo Díaz, también de México, precisó que obtuvo información sobre todo lo que necesita para iniciar los trámites de renovación de su green card, “se me vence en abril del año que viene, apuntó, pero me explicaron que puedo tramitarla seis meses antes, además del costo, las huellas, y creo que no es sólo mi caso, hay muchas personas en la misma situación, detalló.

El guatemalteco Aníbal Moreno se acercó al stand de la Hermandad Mexicana, “sé, dijo, que en ocasiones organizan talleres gratis de ciudadanía y quiero conocer sobre los trámites, documentos y precios, si debo presentar o preguntan acerca de los antecedentes no penales.

“Fíjese que me habían dicho que en la Hermandad... cobraban muy caro por llenar los papeles o la aplicación para la ciudadanía, y no es así, además, personal de mi Familia Vota, con la ayuda de abogados, también ofrece talleres gratis de ciudadanía, es una gran ventaja”, resaltó.

Miriam Hickerson, de la Oficina de Ombudsman, también estuvo diligente atendiendo a las personas que se acercaron a su mesa, junto a UNLV Immigration Clinic, de UNLV Law. Fue una jornada de utilidad en favor de centenares de personas, la mayoría hispanos.