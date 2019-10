Develan banca en NLV para recordar a las víctimas del tiroteo

Por Rafael ROMERO

Se cumplieron dos años de aquella trágica noche en que un irresponsable apretó el gatillo y disparó a mansalva. Fue el peor tiroteo en la historia moderna de los Estados Unidos.

Los recuerdos y sentimientos viven, se dan las manos, se hacen más fuertes. La mañana del pasado martes primero fue testigo de ello en la ciudad de North Las Vegas, al develar un banco de acero especial en el parque regional Craig Ranch, que perpetúa la memoria de los caídos en aquella triste jornada en que se pusieron a prueba tantas cosas, entre ellas la entereza, la fuerza de familiares y amigos, de la comunidad toda.

El sentido homenaje, además del hermoso banco, también cuenta con un árbol -rodeado de 51 estrellas y siete corazones- cada uno de ellos representa a las personas que perdieron la vida; los corazones se colocaron en memoria de los residentes de Nevada que ya no están entre nosotros, entre ellos el joven Erick Silva. Es un dolor que no desaparece, una herida que no cierra y convoca a ser mejores, a recordar con amor y deseos de hacer en memoria de las víctimas.

Los oradores que intervinieron en la solemne ceremonia, entre ellos el alcalde John Lee y la concejal Pamela Goynes-Brown hicieron énfasis en la prueba a la que fue sometida la comunidad, y como esta emergió más fuerte, más unida.

Un agradecimiento especial a la familia de Neysa D. Tonks (que, trascendió, era una persona enérgica, amante de la música), y también incluyendo a Mynda Smith y Chris y Debbie Davis.

Con sentidas palabras quedó claro que después del trágico suceso ninguno de los familiares fue el mismo, algo se rompió, y quedaron destrozados, marcados para siempre por los recuerdos, una grieta que perdura, sin embargo no impide que las familias, los amigos, la comunidad, se levanten más fuertes.