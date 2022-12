Develan mural en reconocimiento a la mariposa Monarca y migrantes

Por Rafael ROMERO

Incluso para el simple vuelo de una mariposa es necesario todo el cielo

Paul Claudel

Ahí está, a la vista de todos, en el 2352 al este de Bonanza, un mural tan significativo como hermoso. ¿Tiene un vínculo con la mariposa Monarca, con la emigración? Usted puede darle la lectura que quiera, sin restarle un ápice a su belleza.

Una vez más Nelly E. Tobon, del Club Migrantes de Uruapan, del relevante proyecto Mujer Mariposa, exterioriza sus inquietudes, su innegable talento, y sin dudas lo hace para bien de la comunidad.

Reconocida feminista, Tobon, junto a Edgar Flores, Olivia Díaz, Eddy Ramos, Reuben D’ Silva, consideró oportuno poner el referido mural a la vista de todos, de los clientes del supermercado Cárdenas, de los transeúntes, de quienes pasan por allí en auto... sencillamente porque no puede pasar inadvertido.

“Es hermoso, además, tiene un mensaje claro, comenta la michoacana Alicia Hernández, por un lado representa todo lo que la mariposa Monarca nos deja como lección con su larguísimo viaje de Canadá a México, sin rendirse nunca, y por otro simboliza el recorrido de los migrantes, las dificultades que enfrentamos por una vida mejor, son dos aspectos en los que tenemos que reparar”.

El guatemalteco Saúl García va aún más lejos, detenido frente al mural, lo mira detenidamente, y considera: “que bien tener en cuenta a la mariposa Monarca, es un símbolo de alguien que no desmaya en conseguir sus objetivos, en este caso trasladarse, recorrer miles de millas, y por otro estamos los inmigrantes que llegamos después de pasar muchas pruebas.

“Pero, añade, quiero apuntar que el mural, la posada navideña ecuestre, el primer encuentro de escritores hispanos, y posiblemente alguna entrega de juguetes a los niños se pusieron a disposición del público el sábado 10, y es que la comunidad tiene mucho que ofrecer, hay talento, gente con habilidades, las tenemos ante nuestros ojos y no las vemos, no nos fijamos en lo que hace, porque como bien dice una frase que aprendí de niño: ‘lee como la mariposa y escribe como una abeja’, es lo que debemos hacer y enseñar a nuestros hijos, para no pedirle hoy o mañana que haga lo que no les enseñamos”, resalta.

Felicitaciones, merecidos aplausos a Nelly Tobon por su sensibilidad, por ser la voz de quienes luchan por la equidad. Un punto a favor de la comunidad.