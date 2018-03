Dieron primera palada del Complejo Beisbolero Desert Diamonds

Por Roberto PELÁEZ

Esto va a ser como la cereza del pastel, una joya en medio del desierto que cada vez es menos desierto y cede terreno a parques y lugares de recreación para la comunidad, sobre todo niños y jóvenes, destinados a toda la familia, comentó a El Mundo Flora Rodríguez, madre de dos pequeños, durante la ceremonia en que se dio la primera palada para futuros terrenos en lo que será Desert Diamonds Baseball Complex, en Mountain’s Edge Regional Park.

Serán cuatro terrenos, abundó Rodríguez, una buena opción para quienes deseen jugar beisbol, estoy segura que a finales de año esto va a ser un lugar de reuniones para las familias, veremos a los niños disfrutar y a los adultos jugar y pasarla bien; aunque está un poco alejado del centro de Las Vegas, la gente va a venir, apuntó entusiasmada.

El proyecto abarca una extensión de 25 acres, se localiza en el 7929 de Mountain Edge Parkway, y en opinión de la comisionada Susan Brager resulta una increíble adición al departamento de parques y recreación del Condado de Clark, viene a redondear un sistema de campos deportivos que darán un toque de distinción a esta zona, sentenció.

A la ceremonia acudieron, entre otros, Steve Sisolak, Larry Brown y la propia Brager, a quienes acompañaron Lou Richardson, de Richardson Construction, y John Ritter, de Focus Development, junto a arquitectos y directivos de Parks and Recreation.

Se imagina, queda mucho por trabajar, señaló Rodríguez, quien vive cerca del lugar y sus pequeños estudian en Reedom Elementary School, pero ya sueño con escuchar ‘Take me out to the ball game’ (Llévame al parque de pelota), que para quienes amamos el beisbol es como un himno, aunque a mi esposo le gusta más ‘Talking baseball’ (Hablando de béisbol), porque ahí mencionan a Mickey Mantley, que era el beisbolista con que más simpatizaban mi suegro y sus hermanos.

Los oradores apuntaron que la obra viene a ratificar el dinamismo que experimenta el Condado de Clark, las innovaciones que tienen lugar en un marcado renacer de la actividad constructiva para beneplácito de la comunidad. Las maquetas y datos que pueden apreciar quienes se acercan informan que los terrenos quedarán concluidos a finales del presente año, con las medidas requeridas para que jueguen equipos de adultos, los terrenos dispondrán de césped natural, sistema de iluminación y gradas... será el único complejo de su tipo en el sur de Nevada.

Las instalaciones acogerán competencias beisboleras de primera división, además de torneos en que se involucrarán estudiantes de secundaria, que dicho sea de paso tienen muchos seguidores.

Katherine Mathiasmeier, junto con una veintena de niños que forman el grupo denominado Reedom Explorers, también tuvo palabras de reconocimiento para el proyecto y manifestó que todo será muy bonito cuando esté concluido.

Oscar Mendoza, directivo de Las Vegas Baseball League, presente durante la ceremonia, comentó para los lectores de El Mundo que por las maquetas se puede apreciar una obra deportiva con todas las de la ley, van a realizar un trabajo de calidad, será una gran atracción, no me sorprendería que vinieran equipos de otros estados a efectuar partidos aquí, faltan solo unos nueve meses para disponer de un complejo de beisbol que será orgullo de todos.