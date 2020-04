Divorcio, bancarrota y otros trámites

Por el abogado Eric PALACIOS

Debido a la situación actual tristemente hemos visto incrementar el número de divorcios, bancarrotas y cargos de violencia doméstica. Esto no solo en Las Vegas, también alrededor del mundo. En China, ciertas ciudades reportan un 80% de aumento en divorcios en los últimos meses.

Divorcios y casos de custodia y manutención: Durante la cuarentena todavía se pueden plantar o registrar casos de esta índole en la corte. Las audiencias no serán hasta después de la cuarentena, pero si se pueden empezar los casos ahora. Esto le será de ventaja ya que las cortes estarán inundadas de casos en los meses siguientes. Por ahora ya están los calendarios de las cortes copados hasta noviembre, en algunos casos.

Si su ex no le quiere dar los niños para visitas normales o no le está pagando la manutención debida, puede tomar acción en la corte. Pero, muchas veces es mejor hablar con su ex y tratar de llegar a un acuerdo mutuo. Esto ahorrará tiempo y dinero. Si no puede llegar a un acuerdo entonces es importante actuar rápidamente para proteger sus derechos.

Bancarrota: también hay muchos que por pérdida de trabajo o rebaja en horas no pueden pagar sus deudas. Por medio de una bancarrota se puede eliminar deudas de tarjetas de crédito, préstamos de día de pago, cuentas médicas, y más. Si está en peligro de perder su carro o casa por no hacer los pagos, una bancarrota puede detener la reposecion o embargo de tales bienes. Por ahora la mayoría de bancos y propietarios trabajan con los inquilinos para que puedan hacer arreglos de pago. Pero en el futuro, muchos seguirán sin la abolida de pagar, una bancarrota puede ser la única solución de algunos.

Por ahora no debe preocuparse en demasía por ser desalojado. Hasta el fin de mes se han detenido las órdenes de desalojar o evicciones. La mayoría recibirán sus cheques de estímulo del gobierno en las próximas semanas, algunos ya los han recibido. Esto, junto con los beneficios de desempleo, ayudará a muchos a ponerse al día.

Esperamos que la situación mejore pronto. Por ahora hay que mantener la calma, tratar a los demás cómo nos gustaría que nos traten a nosotros y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades.

Juntos saldremos adelante.