Doctor Fernando Taragano: “Podemos ofrecer mayor resistencia al alzheimer”

Por Roberto PELÁEZ

A pesar de la apretada agenda de ambos, y los múltiples compromisos, las casi dos horas de de plática con el doctor Fernando Taragano se ‘fueron’ como la gasolina de avión... volando.

Siquiatra, investigador de la enfermedad conocida por Alzheimer, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnológicas en Argentina, todo ello avalado por múltiples publicaciones en revistas especializadas de renombre, y nada menos que 38 años dedicado a lo que lo apasiona y ha dedicado la mayor parte de su vida: la salud mental.

Las investigaciones del doctor Taragano se siguen en los Estados Unidos y otros países; desde el principio mismo de la conversación deja sentado que lo concerniente a medicamentos “se divide en dos partes, la primera tiene que ver mi labor y la de muchos otros investigadores, es una fase de trabajo intenso, exigente, de averiguaciones, búsqueda, y después de muchos controles, pues viene la etapa de marketing y venta, con la que no tenemos nada que ver... son dos partes muy diferentes”.

Pone varios ejemplos y luego se adentra en el alzheimer, “es una enfermedad degenerativa que podemos dividir en tres etapas, los primeros 10 años de ella son asintomáticos, sin dejar de desarrollarse, después vienen de ocho a 10 años de un deterioro leve, pero ojo, leve en comparación con qué... ¡con lo que vendrá mañana!

“No se pueden perder de vista, enfatiza, las diferencias entre el deterioro cognitivo leve, que muchos llaman demencia incipiente, y el deterioro conductual; debemos estar atentos a los síntomas, pérdida de la memoria, alteración de las actividades habituales... algunas personas pueden encarar daños más allá de lo esperado para su edad, sin embargo no obstaculizan de manera significativas sus actividades diarias”, resalta.

“Otras personas comienzan a mostrar trastornos en su comportamiento, creen que lo siguen o que están hablando de ellas, desconfían de quien le pasó por el lado, si otra persona le hace una seña a un tercero el afectado considera que es por él.

“La palabra clave muy bien pudiera ser ‘cambio’, proigue, o sea, hay que fijarse en la diferencia entre olvidadizo y más olvidadizo; tal vez algunos de manera habitual olvidan las llaves, pero en los últimos tiempos olvidan las llaves, y también el documento de identificación (ID) que antes no olvidaban nunca, por sólo poner un ejemplo”

Se sabe que hasta la fecha el alzheimer no tiene cura, sin embargo, Taragano, una autoridad en la materia, opina que hay ‘herramientas’ que pueden ayudar a resistir los embates de la enfermedad, hacer más lento su avance, ofrecer mayor resistencia.

“No quiero decir que se va a impedir contraer la enfermedad, subraya, pero las personas que estudian, practican ajedrez, juegan a completar rompecabezas, crucigramas, pues por llamarlo de alguna forma su ‘sistema de redes’ en el cerebro se torna más fuerte, el alzheimer no puede ‘cortar’ esas redes, interrumpir las conexiones de neuronas tan fácil como en quienes no realizan actividades que favorecen el desarrollo de esas conexiones, pero ojo, no se trata de estudiar o realizar ejercicios un día, es necesaria la práctica sistemática, son estímulos cognitivos”, sostiene.

“Dicho de otra manera el riesgo no puede eliminarse por completo, pero es posible reducirlo, y para ello no son necesarios medcamentos costosos, es mejor estudiar, contribuir a la interacción de las neuronas, caminar, alimentarse de manera sana”, sentencia.