Donan miles de juguetes para niños de bajos recursos

Por Roberto PELÁEZ

La satisfacción de dar y el noble empeño de donar para que miles de pequeñines reciban un regalo en esta Navidad, adquiere matices peculiares en las proximidades de Sahara y Jones, donde una vez más un mar de bicicletas recibe a los curiosos que se acercan para conocer de qué se trata.

La gente responde a esta noble convocatoria de la estación de radio local KLUC 98.5 que ya por casi 20 años se da a la tarea de incitar a la comunidad a donar juguetes para los niños que tienen menos, de manera que también por estas fechas puedan mostrar una sonrisa y hasta externar su deseo de dormir juguete en brazo.

Medio centenar de ciclistas, de diferente edades, desafía el frío el sábado 8 y tras pedalear varias millas se aproxima para entregar juguetes, platicar, tomar café y de paso unas fotos para el recuerdo.

Vine a residir en Las Vegas después de algunos años en Florida, cuando hablas con alguien enseguida asocian a esta ciudad con los hoteles, los casinos, las maquinitas, muchas luces, sin embargo hay acciones como estas de donar juguetes para los niños en una fecha tan significativa, que visten de largo a la ciudad, es una acción que dice mucho de la bondad de la gente, destaca Isidro Plata... compartir con los necesitados es algo que tiene mucho brillo, afirma.

Mire allí, dice el entrevistado y apunta a una manta enorme donce se puede leer: The Venetian Resort, Centennial Toyota, Republic Service, Terrible Herbst, Help of Southern Nevada, Tropical Smoothe Cafe... son muchos los donantes, apunta. En todas partes hay personas que conocen a Las Vegas por lo que le dije antes de las luces, el juego, y tal vez hasta la consideren una ciudad fría, en la que predomina la superficialidad, pero lo que uno ve aquí echa por tierra esa opinión, resalta.

Hay camionetas, dice, de las que algunas personas descargan bicicletas, y lo más bonito es cuando se acercan padres con sus hijos, familias enteras que vienen a donar juguetes.

Nuria Lapuente, de origen argentino, esposa de Isidro, bebe un sorbo de café, y comenta: “En Las Vegas hay cientos, miles de familias que van a disfrutar de una cena navideña, pero no nos vamos a engañar, algunas familias no tienen para esa cena, necesitan ayuda, no van a recibir regalos de navidad, por eso es tan hermosa esta iniciativa y mejor aun, la respuesta de diferentes organizaciones, compañías, de la gente... ahorita no sé cuantas bicicletas hay aquí, y solo pensar que cada una de ellas va a parar a las manos de un niño me emociona, afirma.

Es que uno nota que se trabaja para que cada pequeño tenga al menos un juguete, acota el esposo, y esa acción no tiene precio, me dicen que esto cumple ya 18 ó 19 años, pues los felicito, a la estación de radio, a la comunidad, a quienes se levantan temprano y antes de seguir a su trabajo pasan a dejar su juguete, después uno sabe que por la vorágine del trabajo, la vida, no hay tiempo, pero lo hacen, y ahí están los ciclistas, que bueno que los reciben con aplausos... se movilizan los negocios locales, los policías y los bomberos, algunos hoteles envían juguetes a las escuelas que compran sus propios empleados, es muy bonito, y sensible, agrega.

Con todo esto van a llenar más de 30 camiones, lo entregan a organizaciones y éstas pues los hacen llegar a los niños, explica un padre a su hijo... no hay nada como regalar algo a quien no tiene, entonces hoy debes sentirte muy orgulloso, advierte, y le pasa el brazo por encima de los hombros.

Isidro, su esposa, el padre con su hijo, avanzan hasta donde tienen estacionados sus vehículos, dejan a sus espaldas muchas bicicletas y una iniciativa que llegó para quedarse, que engrandece.

Las Vegas, su gente, demuestran que la acción de donar brilla más allá de un árbol o una cena navideña, nos hace mejores seres humanos... de eso se trata.