Ecuatorianos siguen con atención las elecciones presidenciales en su país

Por Rafael ROMERO

Los ecuatorianos del valle no se limitan a respetar los protocolos de salud establecidos, las restricciones para evitar contagiarse con el Covid-19, y organizar eventos dirigidos a mantener ‘vivas’ sus tradiciones culturales.

“Aunque geográficamente lejos, estamos atentos a lo que ocurre en nuestro país”, apuntó el periodista Edwin Saldarriaga, refiriéndose al Coronavirus en Ecuador y a las elecciones presidenciales.

Las cifras más recientes indican que en Ecuador se han registrado alrededor de 295 mil casos y poco más de 16 mil personas fallecidas, lugares como Pichincha y Guayas con dos mil 344 y dos mil 84 fallecidos, respectivamente.

En marzo del 2020 Ecuador cerró las escuelas, para evitar contagios, destacándose Quito (la capital, con casi tres millones de habitantes), que cerró colegios y universidades; el país también apeló al aislamiento preventivo de pasajeros que llegaban a esa nación, además de redoblar medidas de bioseguridad para el personal de la salud.

Respecto a las elecciones, que han llamado al atención de millones de personas, Saldarriaga precisó: “Andrés Arauz, de 35 años, y Guillermo Lasso son los involucrados en la lucha por la presidencia; el primero -del partido ‘Unión por la esperanza’ aseguró estar en segunda vuelta con más de 3 millones 33 mil 750 votos.

“Lasso, de 65 años, de ‘Creando oportunidades’, la tuvo más difícil, pues Yaki Pérez también consiguió una gran cantidad de votos para la segunda plaza. Definitivamente Lasso obtuvo un millón 830 mil 45 votos”.

El Club de Ecuatorianos de Las Vegas, con Nora Uribe al frente, también sigue las incidencias de las elecciones.

Aunque no reside en el país (vive en Bélgica), el ex presidente Rafael Correa -de izquierda- no pierde protagonismo en la vida política de Ecuador. “Arauz es el candidato al que apoya Correa, puede traer el ‘correísmo’ al país, hay que recordar que el joven ocupó el cargo de ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante el gobierno de Correa”, puntualizó Edwin Saldarriaga.