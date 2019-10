Edwin Saldarriaga: La presidencia en Ecuador está muy vulnerable

Por Roberto PELÁEZ

“Fueron casi dos semanas de bandalismo, violencia, saqueo, una situación terrible, como no vi nunca en mi país, comentó para los lectores de El Mundo el periodista Edwin Saldarriaga, quien agregó, no por gusto los ojos del mundo estaban puestos en Ecuador”.

Varios muertos, saqueos, ataque a medios de prensa, un país detenido, y muchas personas, entre ellas un número significativo de indígenas, reclamando con sobradas razones sus derechos; fueron jornadas de protestas, grupos sociales tomaron por asalto el Parlamento.

“La situación fue tal, resaltó Saldarriaga, que el presidente Lenin Moreno trasladó la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, pues en Quito -la capital- se respiraba un ambiente de tensión extrema, a tal punto que el mandatario ordenó el toque de queda”.

Se veía venir la reacción ante la medidas firmadas por el presidente ecuatoriano, dirigidas a reducir el gasto y déficit público, que se tradujo en un aumento (hasta el 123 por ciento) de la nafta.

“Es que las medidas, apuntó el periodista asentado hace años en Las Vegas, tenían buenas intenciones dado el deterioro de la economía, sin embargo afectaban, ponían en jaque, más que todo a las personas y familias que dependen de un salario básico.

“Se imagina, dijo, miles de personas ocuparon la sede de la Asamblea Nacional en Quito y exigieron la salida del poder de Moreno, quien reiteró que no iba a dar marcha atrás a las medidas... afortunadamente se pasó la página luego del diálogo, veremos como actúan las comisiones creadas.

“En mi opinión, destacó, hubiera sido un conveniente sostener una plática con los afectados antes de poner en vigor las medidas, que reitero, afectaban directamente a los de menos posibilidades, el transporte de los productos de primera necesidad, aumentó el precio de los buses (que emplean muchas personas hasta cuatro veces al día).

“No se puede perder de vista que los indígenas constituyen una parte de la sociedad muy empobrecida, marginada, que no cuentan en la Amazonia con buenas escuelas, hospitales con tecnología de punta, carreteras en buen estado...

“En estos momentos, abundó Saldarriaga, hay paz en mi país, las partes platicaron, llegaron a varios acuerdos, sin embargo la presidencia queda muy vulnerable, no me refiero a Moreno, hay que mirar al futuro, ante cualquier medida antipopular, no importa cuáles sean sus propósitos, la gente va a tomar las calles y exigir, creo que la presidencia está sentada en un volcán”.

Para el entrevistado el asunto no se limita a lo económico, “lo sucedido es también una toma de presión política, a finales del 2020 entran en calor las elecciones, veremos qué sucede, ya Moreno adelantó que no estará entre los candidatos, y los recientes acontecimientos lo dejaron mal parado.

“El ex mandatario Rafael Correa no puede participar, es objeto de investigaciones; su nombre salió a relucir ahora por llamar a elecciones adelantadas (algo que contempla la Constitución ante fenómenos como el que vimos) y a la inestabilidad, pero esto último está por probarse”, afirmó.

El ‘paquetazo’ del presidente Lenín Moreno volvió a posición inicial, tras la tempestad reina la calma... pero ¿será una calma duradera? Veremos.