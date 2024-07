Efrén Hernández... Un michoacano que lucha por su vida

Por Rafael ROMERO

Batallador, no tiene otro calificativo, el michoacano Efrén Hernández, quien llegó a Estados Unidos a los 17 años “vine en el 2003, desde entonces vivo en Las Vegas, aquí he realizado diferentes trabajos”, expresa.

“Tengo dos hijos, de 12 y 9 años, ambos estudian... yo no pude estudiar, éramos 10 hermanos, se imagina, una familia grande, con necesidades, si sabré yo de las adversidades y ‘golpes bajos de la vida’, sin embargo no me rindo”, enfatiza Hernández.

“Trabajé en restaurantes, en La Bonita Supermarket, después en una planta de reciclaje”, explica. Soy hipertenso, los mismos problemas de la presión -me han dicho- me han afectado los riñones, he bajado mucho de peso, de 140 apenas llego a 115 libras”, indica y se pone de pie para que vea lo holgada que le queda la ropa.

“Como le decía, reitera, yo apenas pude estudiar, avanzar unos grados, pero todos los días le platico a mis hijos sobre la importancia de estudiar, de aprender cada vez más, de considerar a la escuela como la segunda casa y traten de asimilar las explicaciones de los maestros, de los conocimientos depende el futuro, no quiero que por ningún concepto dejen de estudiar, de leer, preguntar”.

Batallador, Hernández comenta “muchas veces amanezco muy débil, se me complica la presión con el deterioro de los riñones, entonces todo se torna más difícil, complejo... no he hecho más que trabajar sin embargo la vida me ha llevado cuesta arriba.

“Recuerdo que era un hombre muy ágil, hacendoso, me gustaba ayudar,mis hermanos, mis amigos, saben que era una gente activa, ya no me quedan fuerzas, son muchas las adversidades

“Cuando me llamaron en la planta de reciclaje para platicarme sobre el despido, les dije que tuvieran en cuenta los años que llevaba allí, que me dejaran medio tiempo, ellos saben que soy un hombre enfermo, pero mis argumentos no sirvieron de nada, aunque les mostré mis papeles médicos y las medicinas”, señala.

“Necesito iniciar los trámites, que me ayuden a encaminar el proceso para deshabilitarme, argumenta, claro que deseo trabajar, sé que sería de ayuda en la casa, para mis hijos, sin embargo la salud no me acompaña, es lamentable porque soy un hombre joven, y estoy muy débil, quiero ser optimista”, enfatiza.