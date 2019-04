El abstencionismo: Un rotundo ganador en las Elecciones Municipales en LV

Por Rafael ROMERO

Si no se tratara de un asunto tan serio, las cifras, de manera incuestionable llamaran a la burla, sin embargo el asunto es para reflexionar, y lo que es peor, el abstencionismo lleva la voz cantante en las elecciones municipales... por años.

De acuerdo a las estadísticas, de las 311 mil 331 personas registradas para votar en Las Vegas acudieron a ejercer el voto 26 mil 970, para un raquítico 8.67 por ciento. Sietemesino sin dudas, no hay otro calificativo.

Es precisamente en las elecciones municipales donde las personas con derecho al voto pueden inclinarse por este o aquel funcionario, por quienes adoptan decisiones que afectan directamente, entonces...

Para la alcaldía habían siete candidatos y se impuso Carolyn Goodman, quien consiguió 22 mil 316 votos, el 83.51 por ciento. Sus rivales fueron desde el 5.30 por ciento hasta el 0.88. Dicho de otra manera ganó por amplio margen.

Está claro que el abstencionismo va de la mano de la indiferencia. Quien no vota no tiene derecho a criticar, como no sea a él mismo. Participar es la mejor manera de contribuir a asegurar un mejor futuro para el país o el estado. Votar es un ejemplo para los hijos. Está en juego el mañana.

Quienes desean más seguridad, calles pavimentadas, una educación de calidad, salud, más empleos, menos burocracia, por solo poner estos ejemplos, deben hacerse sentir en las urnas.

En la ciudad de Henderson los candidatos ganadores consiguieron el 50 por ciento más uno de los votos, por lo que ya no irán a las elecciones generales previstas para el 11 de junio.

En el Distrito 5 Cedric R. Crear obtuvo mil 879 votos, válidos para el 59,73. Es un ganador.

Por otro lado había mucha expectación en el Distrito 3, más que todo porque estaban involucradas en la contienda figuras con cierto arraigo dentro de la comunidad. Quienes sumaron la mayor cantidad de votos y aún están distantes del 50 por ciento más uno.

En línea para ejercer el voto dentro del East Las vegas Community Center, el mexicano Ceferino Huerta, lo resumió: las elecciones son como la guerra, se vale todo.

Salvo contadas excepciones, es difícil ganar de manera limpia, no basta con la experiencia, conocer el Distrito, sus problemas, tener un mejor programa de trabajo, urge también contratacar, crearle dudas, preocupaciones al rival, responder. No es suficiente ‘jugar’ limpio y quedarse callado. Cosas veremos.