El Condado Clark destinará 70 millones de dólares para casas asequibles

Siguen las buenas nuevas, el Condado Clark destinará 70 millones de dólares para la construcción de miles de casas asequibles, lo que sin dudas resultará un alivio para el acuciante problema de las viviendas.

“Sencillamente no hay casas, y cuando las encuentras no clasificas con tu salario, entonces sólo te queda la opción de rentar, y ya se sabe como están las rentas, el panorama ni siquiera se parece al que encontré cuando llegué aquí procedente de Tampa, Florida”, comenta Andrea Betancourt.

“Estoy segura que la construcción de esas casas va a ser un alivio, añadió, ahorita encuentras muchas rentas de mil 200 dólares para arriba, es muy difícil pagar eso, hay que tener dos trabajos... en un momento lo hice, pero hoy con mi edad no puedo, porque esa es la otra, aquí no hay trabajo fácil, todos son exigentes, no estoy en condiciones de cambiar salud por dinero”, argumentó.

“Cuando llegué aquí, acota, la ciudad no había crecido tanto, creo que comenzaba a ser pequeña y se hizo necesaria a la extensión, hoy ves como las casas se van acercando a las montañas, también se llamó la atención que se hicieran tantas casas con albercas en un lugar que tiene problemas con el agua, pero las casas asequibles me parecen una buena iniciativa, van a ayudar también con el empleo, miles de personas podrán trabajar en la construcción y con sus salarios ayudar a la economía, así que es una buena opción por donde se mire, sólo que no debe demorar tanto”.

Yazmín Beltrán, del Condado Clark, corrobora las palabras de Betancourt “no hay casas, dice, las rentas están muy altas, y con ello el gran problema que tenemos con las viviendas, por eso la sensata decisión de destinar 70 millones de dólares a la construcción de casas asequibles”.

“Con miles de casas asequibles debe mitigarse el problema, comenta Nelson Quintana, se debe propiciar que quienes deseen comprar tengan opciones valederas, no enfrenten unos precios por las nubes, y ni hablar de las rentas, sin embargo confío en que bajen los precios, aunque las casas no se van a hacer en poco tiempo”, insinúa.