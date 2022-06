El día que el Patriot Park se inundó de alegría

Por Rafael ROMERO

La posibilidad -literalmente- de refrescar, comida, alegría, risas, conocer amiguitos, fue la nota prominente en la actividad efectuada en el Patriot Park, instalación en que se dieron cita alrededor de una decena de madres con sus niños.

Ubicado en el 4030 al norte de Thom Boulevard, entre Alexander Rd., y la Craig Rd. el Patriot Park recibió a alrededor de una decena de madres con sus pequeños.

La iniciativa, que tuvo en el rol organizativo a la directiva de Padres en Liderazgo, se materializó tras finalizar el año escolar, con la marcada intención de convivir, socializar entre las madres, y propiciar que los menores jugaran con sus amiguitos e hicieran nuevas amistades.

“Quisimos intercambiar entre todos, que los niños la pasaran bien, se divirtieran, estamos convencidas de la importancia de que socialicen desde edades tempranas, experimenten la capacidad de generar amistades sanas, puedan jugar, compartir con los demás, ‘trabajar’ en equipo”, dejaron sentado exponentes de Padres en Liderazgo.

“Sabemos, añadieron, que nuestros hijos -y nosotras con ellos- enfrentaron un año escolar complejo, que exigió mucho de cada uno de ellos, y como quiera que la organización tiene entre sus prioridades luchar, exigir una y otra vez una educación de calidad, facilitar el vínculo entre maestros-padres-escuela, también lo es facilitar horas de juego, de sana convivencia, invitar a eventos o actividades en que podamos conocernos más y pasarla bien”, sostuvieron.

“Finalizó el año escolar -prosiguieron- y tanto Padres en Liderazgo como las madres que no forman parte de la directiva, y mismos niños, deben aprender que gracias a socialización ellos comprenden qué es aceptable, permitido, y qué no lo es dentro de nuestra sociedad... en la medida en que ellos socializan, conocen a otras personas, se sienten más seguros, eso es algo que no podemos perder de vista”, expresaron.

A una pregunta sobre la estrategia que siguen para conseguir que los menores se interrelacionen con niños de su edad, se pudo conocer que: “sugerimos llegar unos minutos antes de nuestras actividades sociales, de manera que tengan unos minutos para ellos; enseñarles buenos modales; apuntarles en actividades grupales, además de fomentar la relación con otros niños.

“Sabemos que algunos menores son tímidos, más bien introvertidos, entonces, aunque sea un proceso largo (que no en todos es igual), es importante que los padres nos involucremos, que ellos nos vean participar, pedir la palabra, eso los ayuda significativamente”.