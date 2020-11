El Distrito Escolar acuerda posponer votación sobre enseñanza híbrida

Por Roberto PELÁEZ

El pasado jueves 12, tal como se anunció, se efectuó la junta del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) con el objetivo de ventilar lo concerniente al regreso a la escuela y transitar hacia un proceso híbrido de enseñanza... los participantes adoptaron una decisión salomónica: la propuesta permanece en espera.

Pese a los diferentes criterios, unos a favor y otros en contra, más que todo porque está en juego la calidad de la educación, el ascenso en los números más recientes en torno al Coronavirus, devino en una especie de STOP a la propuesta, de ahí que con sobradas razones se pospusiera la votación.

El propio Jesús Jara, quien funge como superintendente del CCSD, sugirió a los presentes que se abstuvieran de votar en la junta, pues el tema requiere un análisis aun más profundo -no se descarta que se vuelva sobre el asunto en diciembre-, y claro, influyen mucho los números del COVID-19.

Norkis Paniagua, madre de dos alumnos del mencionado Distrito Escolar, comentó: “quizás a muchos padres no nos guste esto de la educación a distancia, entre las dificultades con la conexión a internet, el desconocimiento del idioma inglés por parte de muchos de esos padres (yo incluida), la cantidad enorme de ejercicios (tareas) que ponen los maestros, pues me gustaría se volviera a la escuela, pero lo del COVID-19 está muy serio, no me pierdo las intervenciones del gobernador y es mejor que los estudiantes estén en casa, al menos hasta que desciendan esos números”.

Lola Brooks, presidenta de la Mesa Directiva, en la mencionada junta, destacó lo conveniente de demorar la votación a fin de recibir y analizar criterios, acopiar disímiles comentarios que al final pueden muy bien influir para que se vote lo que resulte más conveniente. Las opiniones pueden enriquecer el debate y propiciar un análisis más profundo incluso.

“Desde que supe de la junta, enseguida pensé que se debía posponer la votación, por los crecientes números del Coronavirus, los casos registrados, los fallecidos, entonces es mejor esperar unas semanas, analizar bien el paso que se va a dar con esto de la enseñanza híbrida de dos días en la escuela y tres en casa, y hacer las cosas bien que es por lo que estamos todos, protegernos y desear que la curva del COVID-19 descienda”, externó Pedro Lugo, padre de una estudiante de Chaparral High School.

El aprendizaje a distancia, a tiempo completo, continúa siendo una opción a la que pueden acogerse los estudiantes.

De todas formas, y aunque la votación fue pospuesta dadas las cifras crecientes de casos de COVID-19, no es menos cierto que la junta vino a poner fin en torno a una polémica (también creciente) sobre el regreso a la escuela, la calidad de la educación, el sistema híbrido que quizás comience en enero.

Por otro lado posponer la votación resultó también un alivio para muchos maestros y sus asistentes con un temor fundado ante las cifras más recientes de la pandemia en el estado y a nivel nacional.

El superintendente Jara aprovechó para dejar sentado que el CCSD da los últimos toques a acuerdos con la Asociación de Educación del mismo condado, un sindicato de maestros que no es descabellado considerar podría obstaculizar algún plan encaminado al retorno del aprendizaje presencial, sin embargo es la curva ascendente del COVID-19 la que resulta un handicap más que considerable.

Linda Cavazos, quien forma parte de la junta, ni corta ni perezosa argumentó: “Resulta excelente disponer de un documento al que podemos hacerle mejoras, varias modificaciones, sin embargo estoy más interesada en poder contar con estudiantes vivos, empleados vivos, abuelos vivos, gente de nuestra comunidad vivos, y ahí lo voy a dejar”, resaltó.