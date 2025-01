El estremecedor sueño de Martin Luther King, un líder de los derechos civiles

Por Roberto PELÁEZ

Tal como se había previsto, ni las bajas temperaturas, el frío, pudieron evitar otro encuentro para el recuerdo y la historia.

Centenares de personas, oficiales, adultos, jóvenes, adolescentes y niños acudieron a la cita con Martin Luther King, líder de los derechos civiles, para decirle, en su aniversario 96, que como dijo Martí “la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”.

El hombre que nació el 15 de enero de 1929 y fue asesinado el 4 de abril de 1968, no había cumplido siquiera 40 años, dejó incuestionablemente un legado de absoluta vigencia, tal como quedó demostrado el pasado lunes 20 de enero.

Vale apuntar que el primer desfile para recordarlo se materializó en 1982. La tradición cobra fuerza.

Yanesha Williams, quien trabaja y estudia negocios, tuvo a bien aprovechar el día de descanso a instancia nacional, para acudir a la parada por el aniversario 96 del natalicio de Luther King junto a la segunda de sus hijas.

“Todo muy hermoso, bien organizado, comentó, muchos oficiales se acercaron para regalar dulces sobre todo a los niños, es como si fuera un símbolo, una tradición que no puede desaparecer, por eso platiqué a mi hija sobre la vida del reverendo y le pedí me acompañara, sobre todo porque es muy emotivo... me da gusto que se mantenga”, expresó.

“He decidido apostar por el amor, el odio es una carga demasiado pesada”, escribió MLK, quien por si fuera poco dejó una frase que resiste el paso del tiempo: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados”. Se puede decir más alto pero no más claro.

No faltaron exponentes de la comunidad hispana del valle, quienes también acudieron al desfile pra recordar al bien llamado líder de los derechos humanos.

“Desde hace varios años vengo a recordar a Martin Luther King, me parece una de las paradas más significativas, disfruto Helldorado y otros eventos, pero este para mí tiene una significación especial.

“Hace poco menos de tres meses llegó mi hermano desde Guatemala, le hablé en detalle de Luther King y me da gusto que vino conmigo, creo que está muy entusiasmado”, señaló para los lectores de El Mundo Luis Hernández, quien se desempeña en hotelería.

Gabriel, hermano de Luis, no se mostró tan locuaz, sin embargo se notaba impresionado por la organización, el trato amable de lo que tomaban parte activa en el desfile, se acercaban para regalar pegatinas (calcomanías).

“Es aleccionador, dijo, se aprende mucho en estos desfiles”, aseveró Gabriel.

Luther King, quien también fue un magnífico orador, dejó sentado: “Sigue moviéndote, no dejes que nada te detenga, no debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en la violencia física... la sed de libertad no debe saciarse en la copa de la amargura y el odio”.

Es sin dudas un alto honor recordar al hombre del discurso trascendental ‘Tengo un sueño’, contentivo de un mensaje de unidad que llama a la coexistencia entre los seres humanos, más aún entre las personas de tez negra y blanca. Se trata de un llamado impostergable para que en una América unida se pueda vivir en igualdad, se destierre para siempre la división, el odio entre los hombres.

Otro hispano, el siempre activo Juan Rómulo, también aprovechó la jornada de asueto para en medio de sus diligencias decir presente en el sentido homenaje al reverendo Luther King.

“No vengo a la parada todos los años, pero siempre que tengo oportunidad asisto, soy admirador de su llamado a la unidad, a que los hombre seamos como uno solo, sin importar el color de su piel, juntos podemos hacer mucho por mejores condiciones de vida, avanzar apoyados en el trabajo, hagamos lo mejor para nuestras familias y la comunidad, debemos proponernos que los niños conozcan su discurso, lo pongan en práctica, nos toca dar el ejemplo”, significó optimista.