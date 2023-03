El hermoso sueño de una niña llamada Carla, estudiante de K.O. Knudson

Por Roberto PELÁEZ

Con 12 años recién cumplidos, alumna de sexto grado de la K.O. Knudson Academy of the Arts (Middle School), Yolanda Beltrán-Delgado no escatima a la hora de soñar, pese a su corta edad sabe que de la mano de Dios, con una dosis de entrega y dedicación, todo puede materializarse.

“Quiero mañana ser una profesionista, continuar mis estudios de violín, me gusta el género mariachi, es algo que disfruto, aparte de ser una buena hija, y agradecer mucho a Dios.

Como integrante del grupo de mariachi Los Pumas, de destacada actuación en el primer Concurso efectuado recientemente en North Las Vegas, la entrevistada (nació el 5 de febrero de 2011) tiene ‘una agenda apretada’, “pues -apunta- después de mi horario de clases tomo lecciones de violín, me gusta mucho ese instrumento, estoy vinculada a él desde los siete años, también tomo clases de chelo y claro, de mariachi”, resalta.

Antes de responder a una pregunta relacionada con su pasatiempo principal, asegura: “le agradezco mucho a mis padres, sin el apoyo de ellos creo que sería complicado llevar la escuela y las otras clases, expresa, pero me gusta la música, ocupa bastante de mi tiempo, quiero ser una buena mariachi, además pinto, sobre todo cosas de la naturaleza, paisajes, o figuras que a veces forman las nubes en el cielo”, sostiene.

Tiene el español como primer idioma y el inglés segundo “hablamos español en la casa, explica, mis padres no quieren que lo pierda, y en la escuela sí todo en inglés”.

El 24 de febrero Carla formó parte del All-City Mariachi de la Ciudad de Las Vegas, “fue muy lindo dice, disfruto mucho los ensayos, tocar con mis compañeros, ver lo que hacen otras agrupaciones, es lindo el mariachi, si nos mantenemos juntos en Los Pumas podemos mejorar, aprender”.

Tiene claro que hacer realidad sus sueños depende de muchas horas de dedicación, estudios, ensayos “ella lo disfruta, interviene la madre, es algo que le gusta... nosotros como padres la animamos, sin imponérselo, pero la apoyamos, es hermoso, nos llena de orgullo ver las horas que dedica a sus estudios, sabe lo que quiere, es bueno que trate de hacer realidad sus sueños, tiene que esforzarse.

“La llevamos a eventos en el Centro Cultural Winchester, acota, a ver a otros artistas, para que los conozca y aprenda”, afirma.