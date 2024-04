El inquieto Tony Alarcón... De NY a Las Vegas, con Las Doñas

Por Roberto PELÁEZ

En poco tiempo las mujeres que integran Las Doñas Academy, sientan pautas, comienzan a ver el fruto de las horas dedicadas a aprender, a instruirse, a estar bien informadas.

“Comenzaron unas pocas, sin embargo ya suman alrededor de 70”, apunta el hombre que tengo delante y responde al nombre de Tony Alarcón.

“Él es el causante de todo esto que experimentamos”, coinciden las mujeres y apuntan a Alarcón, lo consideran el de la idea inicial, el fundador de una iniciativa (Las Doñas Academy), que se extiende por varias ciudades de Estados Unidos.

“Recuerdo, explica el entrevistado, que cuando salíamos a las marchas en favor de DACA, exigíamos una reforma migratoria, a otros muchos eventos, junto a los jóvenes estaban las madres... nos percatamos que son una fuerza colosal, entonces, qué mejor que organizarlas”.

Fundador de la conocida organización Make the Road Nevada, Alarcón, pese a residir en Nueva York, tiene una historia ligada a la gente de Las Vegas “es que aquí me tratan como familia, encuentro mucho calor humano, cariño, y eso es algo que uno no puede pasar por alto”, explica sonriente.

“Comenzamos en Nueva York, sin embargo nos dimos cuenta de que aquí Las Doñas Academy podían hacer mucho, por el presente, y sobre todo por el futuro, las actuales y futuras generaciones, lo que deseamos para nuestros hijos y nietos”, resalta Alarcón.

”Platicamos con Areli Sánchez, ella comprendió nuestras intenciones desde el primer momento, coincidimos, se mostró entusiasmada, y eso lo transmite de manera contagiosa, por eso han crecido tanto... y no sé hasta dónde van a llegar”, resalta.

“Y lo mejor, continúa, es que puedes ver en este grupo a mujeres de 27 años y de 70, la edad no es un obstáculo para acercarse, no lo es la nacionalidad, ni las creencias, las ideas políticas, para nosotros es una premisa que se puedan comunicar, exponer lo que consideren, sin miramientos, y eso se respeta.

“Lo primero, comenta, es que se sientan respetadas, se instruyan, expongan sus ideas, transmitan lo que han aprendido, sean capaces de hacer valer las herramientas de que disponen para enfrentar las injusticias, encarando lo que entiendan que no es correcto o no es justo, le pongan un alto a lo que no está bien”, sentenció.