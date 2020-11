El internet y la enseñanza a distancia... por una educación de calidad

Por Roberto PELÁEZ

“Uno de los problemas más grandes, respecto a educación, a los que me he enfrentado es la conexión a internet pues debido a tantas fallas mis hijos no han podido tener continuidad en sus clases y obviamente su nivel de aprovechamiento es muy bajo.

“Hace unas semanas recibimos una carta del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) donde me avisaron que mi hijo tenía más de 10 faltas, lo cual amerita una sanción; la escuela ha mencionado que agentes de la Policía pueden intervenir si mi hijo continúa faltando e incluso mandarnos a la Corte, y esto me preocupa”, destaca Laura Campos.

“Llamé a la escuela y presenté prueba de los mensajes electrónicos que he mandado cuando el internet falla para comunicar a los maestros que es un problema técnico y no por irresponsabilidad de mis hijos... la escuela se hizo cargo de este problema y está arreglado, sin embargo yo represento a cientos de familias que pasan por esa situación”, reitera Campos.

Selene Lozada, de la conocida organización Opportunity 180, defensora a ultranza de una educación de calidad para todos, merecedora del Premio Mérito al Servicio, precisamente por su labor, comenta: “Muchas veces al impulsar este tipo de iniciativas relacionadas con el internet nos enfrentamos a gigantes en el sistema, en este caso, precisó, es el CCSD.

“Nuestra propuesta, argumenta Lozada, va dirigida al Distrito escolar, ya que a través de las encuestas que realizamos a más de 100 familias, pudimos percatarnos de que la mala calidad del servicio de internet que ofrecen, afecta principalmente a las familias hispanas y a las de bajos recursos en general.

“Nuestro deseo, es que el Distrito Escolar ofrezca alternativas apropiadas para las familias que necesitan esta ayuda, ellos cuentan con un presupuesto millonario que no lo han utilizado sabiamente y debido a esto muchas familias sufren con la educación a distancia”, subraya.

“Hemos conocido, contactado a padres de familias que con la educación a distancia enfrentan un problema sin dudas considerable, a tener en cuenta porque se trata de la educación, del futuro de sus hijos, de las familias, de la comunidad, y es una situación ante la cual no podemos quedar indiferentes”, sostiene.

“Le pedimos, apunta Lozada, a la comunidad, a los líderes, que se unan en este reclamo; sabemos que la respuesta ante el Coronavirus, el cierre de escuelas, trajo cambios en el proceso de aprendizaje, los métodos de enseñanza a distancia para que el estudiantado aprendiera en un entorno seguro, sin embargo las barreras y limitaciones para las familias se hacen sentir de manera considerable, es menester reflexionar aun más sobre el asunto”, afirma.

“Parent Leadership Team (PLT, en inglés), destaca, se dio a la tarea de investigar sobre el nuevo método de educación a distancia, conocimos de las dificultades para navegar en línea, muchas familias sólo hablan en español y tienen a varios niños estudiando en línea en casa.

“El problema más urgente es que las familias de bajos ingresos por lo general tienen mas de un niño tomando lecciones en casa, y enfrentan barreras realmente considerables para acceder a internet adecuado que permita apoyar la educación a distancia”, sentencia.