El Mundo... 40 años junto a los hispanos

Por el Concejal y profesor Isaac BARRÓN

Me da mucho gusto felicitar a “El Mundo”, el primer periódico en español en el estado de Nevada, por sus 40 años de triunfos en presentar las noticias, eventos, y liderazgo por la voz latinoamericana en nuestra comunidad.

Mi relación con El Mundo, la familia Escobedo, el personal de reporteros y el editor Don Eddie Escobedo (que en paz descanse) ha sido por más de dos décadas.

El reportero Valdemar González, venía a mi escuela: Rancho High School, para tomar notas de cosas que pasaban con los alumnos de mi organización de jovenes, Hispanic Student Union (HSU). Acabo de cumplir 23 años de maestro en Rancho HS y 21 años como consejero de este club.

En los años de los 2000’s, ya ganaban los jóvenes de mi organizacion una buena reputación, se involucraban en mejorar su comunidad por logros voluntarios y como líderes latinos jóvenes. Después de platicas con González, se tuvo la idea, apoyada por Don Eddie, de darles la oportunidad a los alumnos de mi club, HSU, y a estudiantes inmigrantes (yo estaba de maestro de clases de inglés como segundo idioma) un ‘rincón editorial de jovenes’.

Varios jóvenes compartían sus escritos acerca de temas como el acoso en la escuela, drogas, salud sexual, embarazo de menores, esperanza acerca del futuro, deportes, y más.

Los temas servían para dar voz a los jóvenes de la comunidad y para los adultos que no tenían entendimiento con ellos. También servían para dar oportunidad educativa a los alumnos de habla hispana y mejorar su idioma natal por escrito y probar un poco del periodismo.

Cuento ésta historia porque quiero que sepa el público como ha sido El Mundo, el verdadero líder en nuestra comunidad para publicar y cubrir la visión hispana, dando voz a los jóvenes que son gran parte de nuestras vidas y comunidad, pero como adultos, muchas veces no los entendemos.

También como publicista y defensor del hispano, El Mundo ha sido la voz de conciencia. ¿Cuántas veces fue El Mundo, guiado por Don Eddie, abogado de los derechos del hispano para votar, para educación de nuestros niños y nuestra comunidad, voz política, para descubrir los abusos y discriminación de nuestra gente en la comunidad? Yo perdí la cuenta. Lo que nunca se me olvida, es el guía que fue Don Eddie para mi experiencia personal. Yo simpre me sentí muy honrado cuando me hablaba para tomar asiento con él y otros líderes hispanos como Rubén Kihuen (ex-congresista) y Don Fernando Romero (Presidente de Hispanic en Politics). Como simple maestro de prepatoria, me daba ese respeto Don Eddie, y él fue para mi el tío que nunca tuve para guiar mis trabajos de la comunidad.

Me da mucho gusto decir que si no fuera por Don Eddie Escobedo y El Mundo, yo nunca me hubiera postulado y convertido como el primer latino elegido como concejal y vice-alcalde en la cuidad de North Las Vegas, donde ya tengo siete años en el cargo. El eslogan de mi campaña: “Tu voz en nuestra comunidad” es en parte en honor a Don Eddie.

Me hubiera gustado que él supiera que tengo sus lecciones en mi corazón cuando hago mis deberes como concejal y como maestro. Mantengo una foto de Don Eddie en mi salón de la escuela y en un lugar de privilegio en mi oficina en North Las Vegas.

Muchas gracias por 40 años de noticias y liderazgo en nuestra comunidad. Por mi parte, les deseo muchos más años y renovados éxitos.

Isaac Barrón

Maestro y Concejal en North Las Vegas