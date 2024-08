El niño Ulysses Carrillo... La pujante fuerza del ejemplo

Por Rafael ROMERO

Ulysses Carrillo es un claro ejemplo de la fuerza del ejemplo. Quiero ser como su hermano Jason, o mejor aún, como todos en su familia, fieles defensores del medio ambiente.

Con sólo ocho años recuerda: “Mam#á me habló para pertenecer a Chispa Nevada, ir a eventos, entregar folletos, lo mismo que por años vi hacer a Jason y también a mi mamá... enseguida dije sí”, explica el pequeño.

“En la casa siempre encontré folletos, mucha información sobre medio ambiente, lo que podemos hacer para cuidar el planeta, he escuchado la necesidad de sustituir los camiones o autobuses por los de petróleo y así cuidar la salud de los niños”, comenta.

María de los Ángeles Sánchez, madre de Ulysses, se acerca e interviene en la conversación, “llevo siete años en Chispa Nevada, en mi familia los cuatro estamos a favor del medio ambiente, velamos por la calidad del aire, por evitar enfermedades de las vías respiratorias”, resalta.

Los entrevistados reconocen que en casa platican mucho de la calidad del aire “es bueno estar informados, destaca Sánchez, conocer cuánto afecta la polución a los adultos, más a los de la tercera edad, que son vulnerables, y también los niños, por eso la calidad del aire es una de las preocupaciones prioritarias, respirar aire limpio es una bendición”, subraya.

Cuando me intereso por la labor que desarrolla el pequeño, es la madre quien responde: “Para nosotros en casa es un honor que todos hayamos pertenecido a Chispa Nevada, ya mis hijos mayores tienen menos tiempo, sus estudios, entrenamiento con equipos deportivos, viajes, competencias, pero de alguna manera se mantienen informados, y siempre me acompaña Ulysses”.

El pequeño entrega folletos, le pide a varios adultos que firmen el reclamo en favor de autobuses eléctricos, y se une a la conversación “esto que hago vi a mi hermano Jason hacerlo muchas veces, me gustaba andar con él, conozco a la gente de Chispa, a Rodrigo, que siempre me anima a seguir adelante en la escuela, y me enseña a decirle a todos lo importante que es cuidar el medio ambiente, para nosotros y las futuras generaciones, los niños que vienen detrás”, advierte Ulysses.