El republicano Donald Trump regresa a la Casa Blanca

Por Roberto PELÁEZ

El próximo enero (2025) tendra un matiz diferente. Asumirá la presidencia de los Estados Unidos el republicano Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca y será el mandatario 47, tras superar a la candidata demócrata Kamala Harris (277-224).

Los ojos de millones de personas en los Estados Unidos -y más allá- estarán puestos en lo que haga el magnate multimillonario, sobre todo en dos aspectos en los que ha adelantado cambios sustanciales: migración y economía.

Sobre el primero, ya prometió (de manera reiterada) la mayor deportación de la historia. ¿Podrá materializarlo? No van a faltar los que estarán atentos para ver cómo lo hará, o sencillamente es una película que ya vimos... promesas y más de lo mismo.

Respecto a economía. Con los tiempos que corren, resulta harto difícil, complejo, darle un vuelco a la galopante inflación, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Paradójicamente, por mucho tiempo Trump le echó en cara la avanzada edad al mandatario Joe Biden. En enero del próximo año él se convertirá en el hombre que asume la presidencia de los Estados Unidos con más edad: casi 79, los cumple el 14 de junio.

En las elecciones recién finalizadas el republicano sumó 277 votos electorales, mientras su contendiente acumulaba 224. Fueron de importancia capital las victorias en los estados de Tennesse e Indiana (11 votos cada uno), Missouri (10), Alabama y Carolina del Sur (9) y Ohio. A ello súmele los de Florida, Georgia, Nevada y Pensilvania. Con esos votos en el bolsillo se ganó en buena lid el derecho a regresar a la Casa Blanca.

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar.

Rosendo Martínez, de Puerto Rico, quien vino desde la isla para vivir en Miami, Los Ángeles, Nueva York y desde el 2018 en la ‘ciudad que no duerme’, ofreció sus impresiones para los lectores de este semanario.

“Por varios meses estuve indeciso, la falta de respeto a mi país en un mitin organizado por la campaña electoral de Trump me desencantó, considero que no le salió al paso a ese desplante, no se disculpó, y para colmo mintió sobre sus relaciones con Puerto Rico, Trump sabe que ha quedado a deber”, resaltó con el rostro serio, para luego agregar: “no espero nada bueno de él”.

La mexicana Dalila Ramos, por su parte, expresó: “el resultado de las elecciones no me sorprendió, desde el 2001 he visto mucha doble moral en lo que tiene que ver con las elecciones, no se olvide que el peor enemigo de un indocumentado es su paisano con papeles, aunque éste diga o se comporte de otra manera, a la hora de la hora le faltan piernas y le sobra miedo”, afirma.

Con poco más de un año asentado en North Las Vegas, adonde llegó procedente de Tampa, en el estado de la Florida, el cubano Enrique Fuentes brinda sus reflexiones:

“Vale preguntarse, dijo, si este país está en condiciones de que lo encabece una mujer, creo que no, lamentablemente hay un machismo ‘escondido’, existe discriminación (aunque no alcance a todos), pero Estados Unidos no es Honduras, Panamá, México, cuyas sociedades han tenido la valentía de en determinado momento otorgar la presidencia a una mujer.

“Queda mucho por ver, agregó, es muy temprano para saber si en el 2028 Kamala contenderá otra vez, y a eso se une la mala economía de los últimos cuatro años, los problemas de la frontera no terminan; Trump ya amenazó con aranceles a los chinos y los mexicanos, creo que los primeros no se van a quedar de brazos cruzados, por ahí vendrás las fricciones”, aseveró.

A una pregunta sobre el electorado cubano en la Florida, Fuentes significó: “esa es otra diferencia, por ejemplo, con Nevada, la comunidad cubana, los venezolanos, están definidos, escapamos del socialismo, no estamos indecisos a la hora de votar, es como estar ante un solo camino, aquí pese a todos los eventos, la publicidad, pues perdió Kamala, la gente no ve respuesta a sus problemas económicos, muchos dicen una cosa y a la hora de votar es otra”.