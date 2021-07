El sheriff Lombardo aspira a la gubernatura de Nevada

Por Nuestros SERVICIOS

Aunque se llevará a efecto la primaria republicana dentro de un año (junio 2022), con la vista puesta en la gubernatura, el republicano Joe Lombardo, jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, considera oportuno iniciar la campaña que lo lleve a aquel puesto y poner a un lado a Steve Sisolak.

“Hay una especie de partido único, apuntó el sheriff, que prioriza a los delincuentes sobre las víctimas, y de alguna forma maniata a los agentes del orden (policías), lo que es insostenible, menos en un estado que en gran medida depende del turismo, de millones de visitantes.

También han dado a conocer sus aspiraciones a la gubernatura John Lee, alcalde de la ciudad de North Las Vegas, y el abogado Joey Gilbert, quien en más de una oportunidad ha puesto en tela de juicio los resultados de las elecciones presidenciales más recientes, en las que el demócrata Joe Biden superó al republicano Donald Trump y asumió como mandatario de los Estados Unidos

De lo anterior se traduce que la primaria republicana puede devenir en un evento en extremo reñido; Lombardo ya inició su campaña publicitaria, en la que pone sobre la mesa su plataforma de trabajo, prioridades y lo que pretende materializar en caso de asumir la gubernatura; es defensor de la segunda enmienda (protege el derecho a poseer y portar armas), además, ha reiterado que se opondría a cualquier intento de aumento de impuestos, y tolerancia cero ante inmigrantes que violan la ley, entre otros aspectos.

Lee, por su parte -lo hemos publicado en varias oportunidades- ha realizado una excelente labor como alcalde de North Las Vegas, él y su equipo tal vez no llegan aún más lejos por los efectos de la pandemia, sin embargo en medio de ésta trabajaron de manera sobresaliente.

Las mejoras en la economía, el cambio que experimenta NLV, la implementación de Southern Nevada Urban Micro Academy (SNUMA) dirigida a disminuir la brecha educativa, son aspectos que dicen mucho de su desempeño.

Por si con el sheriff Lombardo, el abogado Gilbert, el alcalde Lee no fuera suficiente (son pesos pesados), se pudo conocer que Dean Heller -ex senador de los Estados Unidos- considera sumarse a la carrera por la gubernatura, aunque de manera oficial no ha trascendido nada al respecto.

De todas maneras hay tiempo suficiente, pues será a principios del año próximo cuando los pretendientes presenten de manera oficial sus formularios de candidatura, por el momento el propio sheriff Lombardo lleva a cabo el siempre útil trabajo publicitario, que incluye el darse a conocer y platicar sobre su plataforma y aspiraciones.

No puede obviarse el accionar del sheriff a finales del 2017, a raíz del tiroteo frente al hotel y casino Mandalay Bay, que vistió de luto a la ciudad de Las Vegas y más allá.

Precisamente en aquella oportunidad cerró filas con Sisolak, ambos estuvieron en primera línea en defensa de las víctimas y familiares del lamentable suceso.