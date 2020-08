El uso de las mascarillas resulta un imperativo frente al Coronavirus

Por Roberto PELÁEZ

Los números pudieran parecer fríos, sobre todo para los seguidores del deporte, sin embargo las cifras relacionadas con el Coronavirus sacuden, conmueven, estremecen, y no puede ser de otra forma.

Nevada, que no es ni por asomo uno de los estados más afectados por la pandemia, registra más de 45 mil contagios, cerca de dos mil 900 personas que han sido hospitalizadas, unos cinco mil 500 casos reportados en la semana más reciente, y lamentablemente más de 720 fallecidos.

Quienes allá por marzo pensaban -siempre hay escépticos- que eso de la pandemia era algo pasajero, que no iba a ‘golpear’ considerablemente al estado, que no hacían falta medidas tan drásticas, hoy se les cae literalmente la mandíbula, y lo más probable es que el virus lo haya ‘tocado’ muy cerca.

Silvia Romero, vice cónsul salvadoreña en Las Vegas, a la espera de un segundo test que arroje resultados negativos, lo resume en dos breves palabras: “es terrible”.

Los científicos en varias partes del mundo no se quedan mano sobre mano contemplando como por días aumentan la cantidad de fallecidos, de contagiados, ni escuchan impasibles hablar de rebrotes, ni del tétrico panorama que muestra Latinoamérica.

En Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Cuba, y otras naciones, se habla de una vacuna que en un futuro próximo pudiera ser la salvación frente al Coronavirus, pero es menester ser objetivos, antes se imponen pruebas, este es un asunto en el que no se puede ir tan rápido, aunque sea el deseo de muchos.

Entonces es preciso reiterar que es necesario protegerse y de paso proteger a los demás, en la casa, el trabajo, los lugares públicos, dicho de otra manera urge hacer lo que es correcto hacer para evitar que se propague el virus, que los contagios aumenten.

El uso de las mascarillas o cubrebocas, el lavarse las manos con frecuencia, respetar el distanciamiento social, permanecer en casa el mayor tiempo posible, cubrirse al toser o estornudar, desinfectar áreas u objetos comunes, CUIDARSE, fortalecer el sistema inmunológico... es menester reconocer que en la lucha contra el Coronavirus toda protección es poca, pero es indispensable respetar las indicaciones sanitarias, esa es nuestra manera de protegernos, de evitar complicaciones.

El personal del Distrito de Salud realiza un extraordinario esfuerzo, hay una considerable demanda de pruebas para detectar el Coronavirus, se efectúan los test por citas, sin embargo todo será en vano si no hay protección, si no se cumplen y respetan las indicaciones, si no se predica con el ejemplo en casa, se enseña a los menores a cuidarse y cuidar a los demás... esto, no lo dude nadie, es lo prioritario, lo que corresponde materializar.

Por otro lado está el renglón económico, aunque ese no sea el asunto primordial de estas líneas, aun hay muchas personas que no han sido llamadas a trabajar, se debate lo relacionado con el pago del desempleo (que si los 600, que si disminuye a 350, a 200), lo cierto es que nadie debe sorprenderse si disminuye el poder adquisitivo, la entrada de dinero a la casa, se complica el pago del mortgage, de la renta, la letra del carro... corren tiempos muy complejos, entonces hay que apretarse el cinto y buscar la solución. ¿Llegará más ayuda?