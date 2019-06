Elecciones presidenciales... Predominó la abstención entre chapines del valle

Por Rafael ROMERO

La marcada abstención que signó la primera vuelta de las elecciones en Guatemala, el local José Salazar la resume en pocas palabras: “ningún candidato es apto para la presidencia”; la pimera vuelta electoral tuvo lugar el domingo 16, y los residentes en el exterior, como el propio Salazar, tenían derecho a ejercer el voto, pero él agrega: predominó la decepción.

Muchos inmigrantes consideran un honor, un reconocimiento, un derecho bien ganado la posibilidad de poder ejercer el voto desde el exterior, sin embargo en las elecciones guatemaltecas llevó la voz cantante la apatía y una considerable dosis de violencia.

“Según las informaciones que he recibido, comenta Salazar -uno de los guatemaltecos más activos en el valle- muchos connacionales dejaron constancia de su descontento con la abstención, y es que, argumenta, la falta de propuestas valederas, que abordaran la problemática guatemalteca, golpeada por la violencia y la corrupción, estropearon el proceso, la gente está cansada”, abunda.

Aparte de seleccionar al presidente, los electores podían -y pueden, pues van a segunda vuelta- escoger su vicepresidente, 160 diputados y 340 alcaldes. Es la primera vez que los guatemaltecos pudieron votar en el exterior. Se collocaron cuatro casillas.

La ex primera dama Sandra Torres, quien aspira a la presidencia por tercera vez, consiguió un millón 118 mil 14 votos, para el 25,74 por ciento; Alejandro Giammattei terminó en segundo lugar con 603 mil 159 votos (13,89 por ciento), mientras Edmon Mulet finalizaba tercero con 484 mil 107 votos (11,14 por ciento). Dos candidatas fuertes: Telma Aldana y Zury Ríos fueron eliminadas por la Corte de Constitucionalidad.

“Aunque aseveran los organizadores del proceso eleccionario que dedicaron 20 millones al voto en el exterior, explica Salazar, considero que es una cifra muy elevada... tal vez emplearon cinco millones y el dinero restante tomó otro camino.

“La segunda vuelta será el 11 de agosto, abunda el entrevistado, y de aquí a esa fecha no veo nada que pueda hacer cambiar el panorama, no debemos sorprendernos si otra vez la gente apuesta por no acudir a las urnas.

“Los problemas fundamentales que va a encontrar el futuro presidente, enfatiza, son la corrupción, el hambre, la desigualdad y la violencia... no la va a tener fácil el mandatario que sustituya a Jimmy Morales”, abunda Salazar.

Guatemala tiene una población de algo más de 17 millones de personas, ocho millones 150 mil 221 estaban convocadas a votar, y la realidad dejó un registro de poco más de 5 millones. El día de las elecciones las lluvias y inundaciones atentaron contra el proceso.

“El trabajo publicitario para los que debíamos votar en el exterior fue muy débil, por no decir nulo, precisó el líder guatemalteco en Las Vegas, debió hacerse un estudio, conocer dónde están los mayores núcleos poblacionales en los Estados Unidos, y facilitar la votación.

“Para nosotros, apuntó, los guatemaltecos de LV, la urna más cercana la ubicaron en Los Ángeles, unas cuatro horas por carretera, y muchos connacionales no están dispuestos a conducir ese tiempo, votar y regresar, más si los candidatos no reúnen las condiciones que exige la presidencia en Guatemala, que encara problemas de peso como señalé antes.

“El presidente Morales es objeto de una investigación por parte de la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por supuestamente haber financiado su campaña con fondos ilícitos... creo que la abstención está justificada”, finalizó Salazar.