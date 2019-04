Emocionante homenaje a Emiliano Zapata en el City Hall de NLV

Por Roberto PELÁEZ

Tal como se había pronosticado, el lunes 22 en el City Hall de la ciudad de North Las Vegas tuvo lugar un encuentro con la historia, en el momento exacto en que fue develada la estatua que perpetúa la memoria del caudillo mexicano Emiliano Zapata.

El también llamado ‘Caudillo del Sur’ vivió sólo 40 años, suficientes para derrochar valor, para defender sus ideales aun costa de su propia vida, además de dejar un legado de gallardía para las actuales y futuras generaciones.

Huérfano de padre y madre a la corta edad de 16 años, Zapata no tuvo otra opción que enfrentar los golpes de la vida, de una vida difícil, llena de carencias, que lo obligó a poner a un lado los estudios y trabajar desde temprano.

Las promesas de Francisco Madero, sobre todo las relacionadas con la tierra, llevaron al joven Zapata a lo que históricamente se denomina Revolución Mexicana, sin embargo luego del triunfo Madero faltó a su palabra sobre la repartición de las tierras, lo que trajo consigo el enojo de Zapata.

“Como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias, de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece, se me exige, que después de triunfante la revolución, salga no solo de mi estado, sino también de mi patria”, dejó sentado Emiliano Zapata, y sus palabras denotan al hombre de postura vertical, capaz de pelear, matar y morir por sus principios.

Emocionado, el vice alcalde de North Las Vegas, Isaac Barrón dejó sentado que el del lunes 22 fue un momento histórico, no sólo por rendir homenaje a un guerrero incansable, enemigo de lo mal hecho, también porque el acto de develar la estatua reunió a familiares de Zapata.

Las acciones del caudillo mexicano hablan de un hombre a favor de los campesinos, de los mismos que enarbolaron la consigna de ‘Tierra y libertad”.

Por si fuera poco, firmó de puño y letra una carta a Woodrow Wilson, entonces gobernante de los Estados Unidos, fechada el 23 de agosto de 1914, en que apuntaba: “El país está cansado de imposiciones; no tolera que se le impongan amos o jefes, desea tomar parte en la designación de sus mandatarios...”.

Junto a Barrón y familiares del caudillo, del invencible Zapata, también acudieron para ser testigos del momento, activistas y líderes comunitarios, además del conocido periodista mexicano Macario Ramos, vinculado por años al tesonero quehacer de la comunidad hispana.

“Honrar honra, comentó a El Mundo Xavier Cejas, de Cuernavaca, Morelos, de visita en Las Vegas no podía faltar a esta cita, quería ver la estatua, apuntó, y me da gusto saber que se recuerda con respeto a nuestro héroe; su ejemplo nos inspira, agregó, fíjese de él se han hecho películas y hasta música, ha trascendido.

“Cuando víctima de una traición, añadió Cejas, asesinan al general Emiliano Zapata, los hombres que pelearon a su lado se negaban a creer que el caudillo había muerto, hasta que comprendieron que él ya no estaba físicamente, pero no pudieron matar sus ideales, los mismos que luchó hasta ofrendar su vida”, sentenció.