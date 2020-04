En casa hoy es muy importante que fluya la comunicación

Por Roberto PELÁEZ

“Hable con los niños todos los días, mantenga la comunicación abierta con ellos, esto ayudará mucho a fortalecer su vínculo entre familia y le enseñará al menor cómo manejar sus propios niveles de stress en el futuro”, asevera Margarita Romano, de ‘Licensed Mental Health Therapist of Nevada’.

La afirmación de la especialista -oriunda de Tijuana, México, y asentada en Las Vegas- cobra relevancia en esos días de ‘cuarentena’, en que no faltan quienes comentan: “estoy aburrido (a), los niños me tienen cansado (a), deseo que se reinicien las clases...”.

En plática para los lectores de El Mundo, Romano precisa: “Muchas veces como adultos o papás, tenemos dudas de cómo y cuándo hablar con niños y/o adolescentes sobre temas tan difíciles como el que enfrentamos con el coronavirus, no poemos perder de vista que los niños son muy perceptivos y saben leer nuestro lenguaje corporal.

“Los pequeños se dan cuenta al observar nuestro rostro si algo anda mal; es importante que cuando hablemos estemos tranquilos, podamos transmitirles seguridad, confianza.

“Debemos preguntarles qué han escuchado, que es lo que ya sabe, y enfocarnos en lo que piensan y sienten al respecto; aunque para algunos no lo parezca es clave que los menores vean que se les escucha, se tienen en cuenta sus opiniones y sus emociones...

“Por ejemplo, explica, si te comparte que se siente estresado o abrumado por la situación, les puedes decir: ‘es lógico que te sientas así, yo también siento lo mismo’, e interesarse por qué les gustaría hacer, o si necesita algo en particular para sentirse mejor”.

Respecto a ‘andarse por las ramas’ con los niños ante sus inquietudes, la entrevistada remarca: “Es necesario compartir con nuestros hijos información verdadera, explicarle la situación actual sobre la pandemia, la importancia de mantenerse en casa, -pero ojo- debemos hacerlo siempre con palabras que ellos puedan entender, en correspondencia con su edad... no es lo mismo platicar del problema con un niño que con un adolescente, además, abunda, es válido si no tenemos la respuesta correcta decir ‘no sé’, pero me voy a informar y te digo, eso es mejor que decir algo de lo que no estamos seguros”, subraya.

“Con más tiempo para platicar con nuestros hijos, dice, debemos recordar podemos establecer reglas de familia, ofrecerles la posibilidad de que asuman el control, por ejemplo, que escojan un juego, la hora en que es factible hacer esta o aquella actividad, ser creativos, brindarles opciones.

“Otro aspecto importante es que tener en cuenta que los adultos necesitamos cuidados, hay que ‘hacer’ un tiempo para uno mismo, a la vez que enseñamos a los niños a tomar descansos, y le reiteramos que cuando se necesita es relevante pedir ayuda”, finaliza.